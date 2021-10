Serie C-Girone C, 8a giornata: Gagliano salva Braglia, vince ancora il Monterosi

Sono terminati gli anticipi dell'ottavo turno del girone C di Serie C. Vince ancora il Monterosi, imponendosi per 3-1 in casa del Messina. Si riscatta l'Avellino vincendo di misura contro la Virtus Francavilla

Nel primo anticipo delle 17:00 fra ACR Messina e Monterosi, gli ospiti passano subito in vantaggio grazie alla rete di Rocco Costantino, che firma il suo terzo gol in campionato, il secondo consecutivo dopo quello contro l'Avellino. Il Messina però raggiunge il pareggio allo scadere del primo tempo con il gol del giovane Adorante. Nella seconda frazione il Monterosi impone il proprio gioco e al minuto 56 Polidori riporta in vantaggio i suoi, mentre al 75esimo Mbende firma il definito 3-1 per i biancorossi e la conseguente quarta sconfitta consecutiva per la compagine peloritana.

Ad Avellino è salva la panchina di Piero Braglia. I Lupi vincono di misura contro la rivelazione Virtus Francavilla, mattatore di giornata è Gagliano, che al minuto 30 del primo tempo trasforma un calcio di rigore concesso ai padroni di casa dall'arbitro Sajmir Kumara. La compagine campana si porta quindi a quota 11 in classifica, scavalcando il Palermo e inanellando la seconda vittoria in campionato dopo quella contro il Potenza.