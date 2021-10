Serie C-Girone C, 8a giornata: formazioni ufficiali ACR Messina-Monterosi

Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il primo anticipo del sabato valido per l'ottavo giornata del girone C di Serie C. In campo alle 17 ACR Messina-Monterosi allo stadio "Franco Scoglio"

⚽️

L'ottavo turno del girone C di Serie C inizia con i due anticipi del sabato. Alle 17 in campo ACR Messina e MonterosiTuscia, con i siciliani chiamati a riscattare le tre sconfitte consecutive subite contro Foggia, Bari e Picerno, per allontanarsi dalla zona calda della classifica, mentre per gli ospiti l'obiettivo e dare continuità alla vittoria ottenuta alla scorsa contro l'Avellino e alla striscia di risultati positivi che va avanti da quattro gare.

Queste le scelte dei due allenatori, Salvatore Sullo e David D'Antoni, per il match del "Franco Scoglio":

Messina: Lewandowski; Morelli, Mikulic, Carillo, Sarzi Puttini, Fazzi, Fofana, Damian, Balde, Vukusic, Adorante. A disposizione: Fusco, Rondinella; Goncalves, Fantoni, Celic, Konate, Russo, Busatto, Milinkovic, Distefano. All. Sullo

Monterosi: Borghetto; Cancellieri, Verde, Franchini, Polidori, Adamo, Piroli, Rocchi, Mbende, Costantino, Di Paolantonio. A disposizione: Alia; Buono, Ferri Marini, Tonetto, Parlati, Nasini, Sdaigui, Buglio, Caon, Luciani. All. D’Antoni.