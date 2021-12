Serie C, Ghirelli: “VAR da estendere al campionato. Salernitana? Caos che preoccupa”

L'intervista al numero uno della Serie C, Francesco Ghirelli, protagonista di un cospicuo excursus relativo al campionato di Lega Pro e non solo

Ecco le sue parole, legate anche all'inaugurazione del primo stadio di proprietà della Serie C, quello dell'Albinoleffe:“Caso Salernitana? È Sconcertante - riporta calcioefinanza.it - come approccio e come è andata avanti la Serie A. È come se io l’anno scorso avessi tenuto in gioco il Trapani: è quando non si rispettano le regole che il calcio è falsato. Albinoleffe? Domani è un giorno importante per Andreoletti, un dirigente eccezionale che ha puntato sullo sviluppo del settore giovanile e delle infrastrutture sportive: è un punto di riferimento, un esempio da emulare. Una strada che va perseguita perchè si lega a un progetto di sostenibilità economica dei club: scontiamo un ritardo pazzesco sul calcio d’elite europeo e mondiale. Gli stadi di proprietà, inoltre, cambierebbero la cultura imprenditoriale dei proprietari".