Il Giornale di Sicilia analizza le possibili soluzioni chedovrà valutare durante la sosta per sopperire all’assenza di. Contro ilnon sono previsti particolari cambiamenti tattici:dovrebbero infatti riprendere il loro posto nel. Il problema si presenterà soprattutto nelle settimane successive, considerando che il brasiliano sarà indisponibile almeno fino alla fine di novembre.

La situazione sulle fasce viene descritta come una vera e propria “coperta corta”. Con Johnsen e Vavassori titolari, Gyasi rimane l’unica alternativa di ruolo. Ad Avellino, proprio Vavassori era partito dall’inizio, mentre Johnsen era stato inizialmente preservato da Inzaghi dopo un colpo subito in settimana, entrando poi a gara in corso.

Per il Giornale di Sicilia, la prima soluzione alternativa porta proprio a Gyasi, che però non ha ancora offerto risposte particolarmente convincenti. L’attaccante è stato schierato titolare ad Avellino per la prima volta in stagione, ma dopo 59 minuti Inzaghi ha deciso di sostituirlo. Il quotidiano sottolinea come al numero 11 venga chiesto di garantire un contributo offensivo maggiore, cercando di avvicinarsi alle caratteristiche di Strefezza soprattutto per inserimenti, corsa sulla fascia e capacità di sacrificarsi.

Un’altra possibilità potrebbe essere rappresentata da Pierozzi, attraverso il suo avanzamento sulla fascia offensiva. Il giocatore ha mostrato in passato una spiccata propensione offensiva, come dimostrano i cinque gol realizzati nella scorsa stagione, mentre il ruolo di terzino destro potrebbe essere affidato a Cassandro, con Peda come alternativa.

Il quotidiano prende in considerazione anche una soluzione più radicale, legata al passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3. In quel caso Palumbo potrebbe essere spostato sulla fascia destra. Una scelta che, però, comporterebbe la rinuncia ad alcune delle sue caratteristiche migliori, visto che l’ex Modena ha finora avuto un ruolo importante nella costruzione del gioco e nella capacità di creare occasioni.

Le valutazioni di Inzaghi verranno affrontate soprattutto durante la sosta. Il quadro, secondo il Giornale di Sicilia, resta comunque condizionato dal fatto che il rientro di Strefezza dovrebbe riportare il Palermo alla situazione iniziale, sia per quanto riguarda il modulo sia per le gerarchie.