Il Giornale di Sicilia si concentra sulla modifica della lista A deldopo l’infortunio di. Il club ha inseritotra gli over, prendendo temporaneamente il posto dell’esterno brasiliano, che resterà fuori dalla lista fino al completamento del percorso di recupero. Una scelta che permette adi avere a disposizione un giocatore in più nelle prossime settimane.

La decisione è arrivata dopo gli ulteriori accertamenti sull’infortunio rimediato da Strefezza contro la Sampdoria, partita nella quale l’esterno aveva anche trovato il gol prima di essere costretto a lasciare il campo. Gli esami, sottolinea il quotidiano, hanno evidenziato una lesione al flessore sinistro, un problema più rilevante rispetto ai sovraccarichi muscolari che hanno interessato Hernani e Perin. Il rientro in gruppo viene indicato orientativamente per la sosta internazionale di novembre, con il Palermo intenzionato a non forzare i tempi.

L'inserimento di Mazzitelli è possibile grazie alla normativa che consente di sostituire temporaneamente un calciatore indisponibile. Il centrocampista potrà così essere utilizzato anche in campionato e, una volta recuperato Strefezza, tornerà a lasciare il posto al numero 7.

Il Giornale di Sicilia evidenzia inoltre come Mazzitelli non rappresenti un sostituto diretto di Strefezza, vista la differenza di caratteristiche e posizione. La sua duttilità, però, può offrire a Inzaghi diverse possibilità: il centrocampista può agire davanti alla difesa, da mezzala oppure più avanzato sulla trequarti. Una versatilità che permette all'allenatore di modificare l'assetto tattico senza dover necessariamente cambiare gli uomini.

L'assenza di Strefezza ridisegna inevitabilmente anche gli equilibri nel reparto offensivo. Johnsen ha già offerto risposte importanti in questo avvio di stagione, trovando il gol anche ad Avellino, mentre Vavassori potrebbe avere maggiore spazio. Tra le alternative viene indicato anche Palumbo, utile proprio per la capacità di ricoprire più ruoli.

Secondo il quotidiano, dunque, il Palermo non è necessariamente chiamato a cambiare la propria identità a causa dell'assenza di Strefezza. Sarà soprattutto la profondità della rosa e la possibilità di utilizzare giocatori in più posizioni a consentire a Inzaghi di mantenere differenti soluzioni tattiche.

Nel frattempo, Strefezza lavorerà per recuperare dall'infortunio, mentre per Mazzitelli si apre una possibilità concreta di ritagliarsi maggiore spazio. L'inserimento nella lista A gli consente infatti di diventare una risorsa immediatamente utilizzabile, trasformando l'opportunità arrivata con l'infortunio del brasiliano in una possibile occasione per conquistare un ruolo più importante nel Palermo.