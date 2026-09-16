Palermo-Padova, al Barbera atteso un altro pienone: 32 mila spettatori e caccia alla quinta vittoria interna.
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Il Corriere dello Sport dedica spazio all’attesa per Palermo-Padova, in programma sabato alle ore 15 al Renzo Barbera. I numeri del pubblico rosanero continuano a essere molto importanti: in campionato il Palermo non è mai sceso sotto quota 32.000 spettatori e anche contro il Padova si prevede un altro grande afflusso. A rendere ancora più particolare l’appuntamento c’è il gemellaggio tra le due tifoserie.
Per il quotidiano resta da valutare l’effetto del primo appuntamento stagionale al Barbera alle ore 15, ma l’entusiasmo non manca, anche grazie alla possibilità di proseguire la striscia di vittorie interne. Finora il Palermo ha infatti ottenuto quattro successi in altrettante gare casalinghe, considerando anche la Coppa Italia.
Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre la crescita del numero degli abbonati, arrivati a 17.000 nella stagione in corso. Una cifra che potrebbe essere stata condizionata dalla prospettiva dei lavori di ristrutturazione dello stadio, con alcuni settori che potrebbero essere chiusi a partire da marzo. Resta attesa l’ufficializzazione della convenzione che dovrebbe affidare per 90 anni la gestione del Barbera al club di proprietà CFG, passaggio necessario per procedere con gli interventi.
Sul fronte della squadra, Hernani e Perin, già assenti ad Avellino a causa di sovraccarichi muscolari, dovrebbero essere gestiti durante i 15 giorni di sosta previsti dopo il prossimo turno. In difesa, invece, il Palermo spera di recuperare Peda, alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra.
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