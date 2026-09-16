Sarà Di Bello a dirigere la sfida tra Palermo e Padova, in programma sabato alle 15:00, valida per la 5ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Bahri e Di Gioia, mentre il quarto uomo sarà Gauzolino. Al VAR ci sarà Meraviglia, coadiuvato da Volpi in qualità di AVAR.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Arbitro:Assistenti:IV:VAR:AVAR:

CARRARESE-BENEVENTO – Sabato 19/09, ore 15:00Arbitro: AbissoAssistenti: Galimberti-LauriIV: Eremitag­gioVAR: RutellaAVAR: Aureliano

CREMONESE-VIRTUS ENTELLA – Sabato 19/09, ore 15:00Arbitro: MazzoniAssistenti: Laudato-Di GiacintoIV: MuceraVAR: BaroniAVAR: Marini

PALERMO-PADOVA – Sabato 19/09, ore 15:00Arbitro: Di BelloAssistenti: Bahri-Di GioiaIV: GauzolinoVAR: MeravigliaAVAR: Volpi

SAMPDORIA-CATANZARO – Sabato 19/09, ore 17:15Arbitro: AyroldiAssistenti: Mokhtar-GrassoIV: DrigoVAR: GiuaAVAR: Gariglio

ASCOLI-AVELLINO – Sabato 19/09, ore 19:30Arbitro: MarchettiAssistenti: Luciani-ScarpaIV: CerbasiVAR: Paterna (on site, Stadio Del Duca)AVAR: Del Giovane (on site, Stadio Del Duca)

AREZZO-SUDTIROL – Domenica 20/09, ore 15:00Arbitro: Di LoretoAssistenti: Rinaldi-BoatoIV: ZoppiVAR: Prontera (on site, Stadio Città di Arezzo)AVAR: Paganessi (on site, Stadio Città di Arezzo)

HELLAS VERONA-VICENZA – Domenica 20/09, ore 15:00Arbitro: ColomboAssistenti: Perrotti-PalermoIV: ColluVAR: CamploneAVAR: Meraviglia

MANTOVA-PISA – Domenica 20/09, ore 17:15Arbitro: GalipòAssistenti: Rossi L.-RegattieriIV: CrezziniVAR: MassimiAVAR: Di Vuolo

MODENA-EMPOLI – Domenica 20/09, ore 19:30Arbitro: CalzavaraAssistenti: Mondin-Della MeaIV: Sacchi J. L.VAR: PiccininiAVAR: Cosso