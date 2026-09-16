Il Corriere dello Sport analizza la decisione deldi escludere temporaneamentedalla lista A a causa dell’infortunio muscolare e di inserire al suo posto. Una scelta resa necessaria dalla previsione di uno stop di almeno 60 giorni per l’esterno brasiliano, ma che permette al centrocampista, appena tesserato, di essere utilizzabile già dalla sfida contro il

Il quotidiano ricostruisce anche le modalità della sostituzione. Il Palermo ha sfruttato la possibilità prevista dalle regole della Lega di modificare la lista degli over in presenza di un’indisponibilità fisica certificata. La particolarità, sottolinea il Corriere dello Sport, è che questa sostituzione può essere effettuata una sola volta fino a gennaio e riguarda esclusivamente i due calciatori coinvolti. Di conseguenza, quando Strefezza tornerà a disposizione, sarà necessariamente Mazzitelli a uscire dalla lista per lasciargli nuovamente il posto.

L’operazione Mazzitelli, però, non era stata pensata inizialmente per questo momento. Il centrocampista era infatti un’operazione programmata da Filippo Inzaghi e Osti in vista di gennaio. Il giocatore, reduce dall’esperienza al Cagliari e svincolato dal Como, porta con sé sette stagioni in Serie A e un importante bagaglio di esperienza. Il suo arrivo era stato definito già negli ultimi giorni di agosto, nonostante la lista over del Palermo fosse completa, con l’idea di anticipare di fatto un rinforzo previsto per il mercato invernale.

Gli infortuni di Hernani e soprattutto di Strefezza hanno però modificato i programmi. Dopo gli accertamenti sull’esterno brasiliano, è emersa la necessità di uno stop di almeno due mesi a causa della lesione al flessore. La speranza del Palermo è quella di riavere Strefezza a disposizione dopo la sosta del 14 novembre. Nel frattempo, Mazzitelli potrebbe quindi avere una finestra di utilizzo relativamente breve, oltre alla possibilità di essere impiegato in Coppa Italia contro il Bologna.

Il centrocampista dovrebbe comunque essere reinserito nella lista a gennaio, quando la nuova finestra di mercato permetterà di ricostruire gli elenchi, mantenendo il limite massimo di 18 over. Nel frattempo, il Palermo si ritrova a disposizione un giocatore di esperienza che, secondo il quotidiano, potrebbe già essere convocato contro il Padova, anche soltanto per iniziare dalla panchina, con la maglia numero 36.

Il principale problema per Inzaghi resta però l’assenza di Strefezza, che priverà il Palermo per almeno sette-otto partite di un giocatore capace di garantire “colpi e fantasia”. Il brasiliano aveva inoltre trovato la rete in due gare consecutive prima dell'infortunio. La sua assenza non rappresenta quindi soltanto una perdita tecnica, ma riduce anche numericamente le alternative sugli esterni offensivi.

Il tecnico dovrà così valutare se intervenire sul sistema di gioco, sfruttando anche l’abbondanza di centrocampisti a disposizione, oppure adattare Pierozzi in una posizione più avanzata. Quest’ultima soluzione comporterebbe un cambiamento rispetto ai piani iniziali, visto che attualmente il giocatore è considerato un’alternativa a Cassandro nel ruolo di terzino destro.