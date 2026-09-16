Ufficiale la cessione del difensore classe 2002.
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Alessio Buttaro saluta il Palermo. Il club rosanero ha ufficializzato la cessione del difensore alla Forte Virtus FC, con il giocatore che si trasferisce a titolo temporaneo.
Di seguito il comunicato ufficiale del club:
“Il Palermo FC comunica di aver ceduto Alessio Buttaro alla Forte Virtus FC.
Il calciatore si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto.”
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