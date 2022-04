Serie C, Ghirelli: “Situazione Catania? Addolorati, vogliamo scelta definitiva”

Le parole del numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli, sul futuro del Calcio Catania

Giorni caldi per il Calcio Catania, con il futuro del club sempre più in bilico. Le nuove determinazioni relative alla cessione del ramo sportivo del club etneo a Benedetto Mancini, potrebbero essere rese note oggi da parte del Tribunale. Ore di attesa, dunque, per tutto l'ambiente etneo e non solo. A tornare sul caso Catania anche il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervenuto ai microfoni di "Eleven Sport".