Scontri Avellino-Paganese, il sindaco De Prisco: “Nostri tifosi sporgeranno denuncia”

Le parole del sindaco di Pagani in merito agli scontri tra tifosi avvenuti nel post del match tra Avellino e Paganese

Parola a Raffaele De Prisco, sindaco di Pagani. Il primo cittadino del comune campano è intervenuto in maniera molto dura nei confronti degli scontri avvenuti nel post della gara di Serie C tra Avellino e Paganese. Con un comunicato ufficiale, infatti, De Prisco si è definito estremamente amareggiato per gli avvenimenti succedutisi al match terminato con il punteggio di 3-0 in favore dei biancoverdi. Al risultato finale era succeduta un azione da parte dei tifosi della formazione ospite, i quali hanno bloccato con delle macchine e la loro stessa presenza un tratto dell'autostrada Avellino-Salerno.