Avellino-Paganese, scene da far west: supporters Paganese bloccano l’autostrada

Momenti di ordinaria follia sull'Avellino-Salerno, dove alcuni supporters della Paganese hanno bloccato il tratto autostradale

Follia sull'Avellino-Salerno messa in atto da alcuni ultrà della Paganese. Al termine della sfida disputatasi ad Avellino tra i padroni di casa e la compagine di Pagani (3-0 per gli irpini), i supporters ospiti sono letteralmente usciti di senno. Scene di ordinaria follia che hanno visto il blocco quasi totale dell'autostrada Avellino-Salerno per almeno 30 minuti, danneggiate due auto e ferito un tifoso.