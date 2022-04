Potenza, Caiata: “Il recupero finisce quando segna il Catania? Voglio spiegazioni!”

Show del presidente del Potenza Caiata al termine della gara contro il Catania, pareggiata allo scadere dagli etnei tra le polemiche

A dir poco polemico il presidente del Potenza Salvatore Caiata , adirato per il pareggio subìto allo scadere contro il Catania con la gara terminata 2-2. Dopo esser sceso in campo per affrontare verbalmente il gruppo etneo, il numero uno del club lucano si è sfogato in sala stampa:

"O ci viene garantito che si può giocare il campionato oppure smettiamo di giocarlo. Non è possibile: è dalla prima giornata che questa società subisce di tutto e di più. Vorrei sapere come mai oggi viene un arbitro siciliano ad arbitrare una gara così delicata e la fa giocare a oltranza fino a quando non arriva il pareggio. La partita era finita al 94', perché si deve giocare altri due minuti? Non c'è nessun motivo. Una partita a conduzione unica. Sono stato zitto tutto il campionato. È una lunga serie infinita di episodi. Noi non vogliamo piangere ma se non possiamo giocarcela alla pari, cosa ci giochiamo? Cosa ci giochiamo? Adesso basta! Non ne possiamo più! Ammonizioni, espulsioni, rigori, di tutto e di più. E quando vinciamo si gioca fino a quando l'altra squadra non pareggia, non è possibile. Ci dicano se possiamo giocare ancora. Se è già tutto deciso smettiamo".