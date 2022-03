Palermo-Taranto, Laterza: “Partita ardua da commentare. Dopo il secondo gol spenti”

Il tecnico del Taranto Laterza ha commentato così il 5-2 del Palermo al 'Barbera'. Rossoblù vivi nel primo tempo fino ai gol di Brunori

Giuseppe Laterza , tecnico del Taranto , ha commentato così il 5-2 subìto dai suoi rossoblù al "Renzo Barbera" contro il Palermo . Rosanero subito in vantaggio con Luperini , che poi si è ripetuto nel secondo tempo, doppietta anche per l'insaziabile Brunori e sul finale firma anche di Soleri . Queste le dichiarazioni ai microfoni di Antenna Sud del tecnico dei pugliesi:

“Una partita difficile da commentare. abbiamo preso gol dopo tre minuti e dopo il secondo ci siamo spenti. Abbiamo provato a reagire, chiediamo scusa per il risultato, ma bisogna alzare subito la testa. Gli ultimi due mesi sono stati molto difficili tra risultati e Covid. Alla tifoseria dico di stare tutti uniti, abbiamo due partite in meno delle altre. Alziamo la testa e diamo il massimo per mantenere la categoria”.