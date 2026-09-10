Ufficiale l'arrivo del centrocampista.

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Il Palermo ha ufficializzato l'arrivo di Luca Mazzitelli. Il centrocampista, svincolatosi dal Como, è pronto a iniziare la sua nuova avventura in rosanero. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

"Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Luca Mazzitelli, svincolatosi dal Como 1907.

A Luca il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."

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