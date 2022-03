Paganese, Grassadonia non ci sta: “Avellino? L’arbitro ha indirizzato la partita”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico della Paganese al termine della sfida persa contro l'Avellino

"L'Avellino è partito meglio di noi, poi quando stavamo trovando l'assetto giusto siamo stati colpiti dall'episodio del calcio d'angolo". Lo ha detto Gianluca Grassadonia , intervenuto in conferenza stampa al termine della gara andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio Comunale "Marcello Torre". Il tecnico della Paganese ha analizzato la prova offerta dalla sua squadra contro l' Avellino di Carmine Gautieri , prossimo avversario in campionato del Palermo .

"Dispiace, l'Avellino sui calci piazzati è forte e perdere l'uomo così non va bene. Abbiamo reagito, è chiaro che quando fallisci tre occasioni importanti per pareggiare si perde, contro una squadra esperta, sorniona. Poi ci si mette anche l'arbitro, che non mi è piaciuto assolutamente. Dispiace dirlo, perché non recrimino mai, ma ci sono state delle ammonizioni assurde nei nostri confronti. Colpevolizzo i miei calciatori sul primo giallo preso, per proteste. Poi il secondo gol, eravamo già in 10 ed è diventato difficile", le sue parole.