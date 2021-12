Monopoli, Starita: “Secondi? Lo avessi saputo prima non ci avrei creduto. Catania…”

Archiviata alla grande la sconfitta a Palermo, il Monopoli si è ripreso ed ha superato proprio i rosanero in classifica. Ha analizzato questo momento l'attaccante biancoverde Starita, con un occhio alla prossima sfida contro il Catania.

Il Monopoli è stato vittorioso in trasferta contro la Fidelis Andria per 1-2 in un derby tutto pugliese valido per la diciannovesima giornata di campionato del girone C di Serie C. la compagine di Colombo ha sorpassato diverse squadre in lotta per i piani alti della classifica, tra cui il Palermo di Filippi con cui avevano perso al "Barbera" per 2-1 al diciassettesimo turno, portandosi ad un secondo posto solitario a quota 34 punti.