Messina, Raciti: “Vittoria dedicata a Sullo, sarebbe stata una beffa pareggiarla”

Le dichiarazioni del tecnico Raciti al seguito della vittoria del suo ACR Messina contro il Latina di Di Donato per 1-0 in Serie C

Mediagol ⚽️

Ezio Raciti, tecnico del Messina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del successo sul Latina per 1-0 in Serie C girone C. Dedica principale all'ex mister Sasà Sullo, il quale ha recentemente subito la scomparsa della propria moglie:

"Sicuramente è una vittoria che dedichiamo a mister Sullo, dopo la notizia terribile arrivata ieri. Sappiamo che Sasà è dei nostri, anche se è lontano, ed i ragazzi ci tenevano a mandare un pensiero a lui. Per 80’ abbiamo fatto una gran partita, poi, con l’occasione che hanno avuto loro, è subentrata un po’ di paura, ma sarebbe stata una beffa. Meritata la vittoria, molto voluta da tutti i ragazzi, che hanno dato il massimo e l’hanno portata a casa"