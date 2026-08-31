Il Palermo si gode una vittoria dal peso specifico enorme. Il successo per 3-2 sul campo dell’Arezzo, arrivato al 94’ grazie al gol di Tommaso Augello nel giorno del suo compleanno, ha permesso ai rosanero di conquistare la seconda vittoria consecutiva in campionato. Ma mentre la squadra di Filippo Inzaghi ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, la dirigenza continua a lavorare sul mercato, con gli ultimi giorni di trattative destinati a essere particolarmente intensi.

Il fronte più caldo riguarda soprattutto le uscite, strettamente legate alla necessità di liberare spazio nella lista degli over. A fare il punto della situazione è il Giornale di Sicilia, secondo cui la gestione degli slot resta centrale per capire se il Palermo potrà effettuare un ultimo intervento in entrata.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il capoluogo siciliano c’è Emanuel Gyasi. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo sta cercando la soluzione migliore per l’esterno e sta valutando tutte le possibilità. Un’eventuale cessione di Gyasi permetterebbe infatti di liberare uno slot over, dando alla società maggiore margine di manovra per intervenire nuovamente sul mercato.

Proprio il centrocampo è il reparto sul quale potrebbe concentrarsi l’attenzione del direttore sportivo Carlo Osti. Il nome in cima alle valutazioni sarebbe quello di Luca Mazzitelli, centrocampista del Como. Il Giornale di Sicilia sottolinea però come sul giocatore ci sia una concorrenza numerosa, con Monza, Sampdoria e Verona interessate.

Più indietro, nelle valutazioni del Palermo, ci sarebbero invece Sandi Lovric e Morten Thorsby. Anche questi due profili vengono indicati dal Giornale di Sicilia tra le alternative monitorate dalla dirigenza rosanero per rinforzare la mediana.

Per quanto riguarda gli esterni, invece, il Palermo continua a tenere sotto osservazione Iker Almena. Il suo nome resta dunque tra quelli monitorati dalla società in vista degli ultimi giorni di mercato.

La situazione delle uscite non riguarda però soltanto Gyasi. Secondo quanto riferito da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Alessio Buttaro è diretto verso la Serie C, mentre per Alexis Blin prende sempre più consistenza la possibilità di una cessione all’estero. Anche questi movimenti potrebbero contribuire a ridisegnare la rosa e a creare nuovi margini per eventuali operazioni in entrata.

Intanto, il direttore sportivo Carlo Osti, intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Arezzo, ha spiegato anche la scelta di puntare su Alessandro Gabrielloni dopo l’addio ormai vicino di Jérémy Le Douaron: «Nel momento in cui Le Douaron ha manifestato l’idea di voler provare un’esperienza diversa ritornando in Francia, abbiamo individuato in Gabrielloni l’attaccante con le caratteristiche migliori per sostituire Pohjanpalo o all’occorrenza per giocarci insieme».

L’attaccante arrivato dal Como, dunque, rappresenta al momento il principale movimento in entrata nel reparto offensivo, con Gabrielloni chiamato a garantire a Inzaghi un’alternativa a Joel Pohjanpalo e, all’occorrenza, la possibilità di giocare al suo fianco.

Il mercato del Palermo, quindi, sembra essere entrato nella sua fase decisiva. Le prossime ore saranno soprattutto quelle delle uscite: da Gyasi ad Alessio Buttaro, passando per Blin, la società dovrà trovare le soluzioni necessarie per alleggerire la rosa e liberare slot. Soltanto a quel punto il direttore sportivo Carlo Osti potrà valutare concretamente un nuovo intervento, con Mazzitelli in cima alla lista e Lovric e Thorsby più indietro nelle gerarchie secondo quanto riferito dal Giornale di Sicilia.