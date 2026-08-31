Alexis Blin, fuori rosa dall'inizio della nuova stagione, non ha ancora trovato il nuovo club. Nessuna società, in questi mesi, si è mossa concretamente per acquisire le prestazioni del centrocampista ex Lecce.

Ma, nelle ultime ore, la situazione sembrerebbe essere cambiata e il mercato sembrerebbe essersi acceso attorno al francese. Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la Juve Stabia avrebbe avviato una trattativa con il Palermo per Alexis Blin. La società campana, inoltre, oltre al centrocampista rosanero, sarebbe interessata anche a Piccinini.

Con il mercato vicino al fischio finale, si attendono novità nelle prossime ore per il futuro di Alexis Blin.