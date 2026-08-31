La società rosanero sarebbe interessata ad un attaccante.

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Il mercato degli attaccanti non sembrerebbe essere terminato con l'arrivo di Gabrielloni.

Infatti, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Palermo avrebbe avviato i contatti con l'Atalanta per De Nipoti, attaccante classe 2003 reduce da un prestito secco, in Spagna, al Castellón.

Osti Inzaghi

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