Il mercato di Serie B è ormai entrato nel suo sprint finale. Le società sono al lavoro per completare le ultime operazioni, tra affari già definiti, trattative in corso e situazioni ancora da sbloccare. Nelle ultime ore non sono mancate le ufficialità e i colpi importanti, mentre diversi club continuano a muoversi alla ricerca degli ultimi rinforzi.

Uno degli affari più importanti riguarda l’Ascoli, che è vicino a riportare in Italia Hans Hateboer. Come racconta Tuttosport, il terzino destro olandese, 32 anni, è svincolato da luglio dopo la conclusione dell’esperienza in Francia allo Stade Rennes. L’operazione è definita e manca soltanto l’annuncio ufficiale. Hateboer rappresenterebbe un rinforzo di grande esperienza per la squadra di Tomei, reduce da un avvio positivo con quattro punti nelle prime due giornate. L’olandese ha vestito la maglia dell’Atalanta dal 2017 al 2024, collezionando in Serie A 189 presenze, 8 gol e 15 assist.

Sempre secondo Tuttosport, il Pisa ha chiuso per Eman Kospo, difensore di 19 anni, svizzero di origini bosniache. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Si muove anche il Mantova, che ha chiesto al Padova il difensore Carlo Faedo, 27 anni. Una trattativa che potrebbe svilupparsi nelle ultime ore della sessione.

Sul fronte Sampdoria, invece, si registrano diversi movimenti. Tra i pali torna Massolo, 30 anni ed ex vivaio blucerchiato, dal Vicenza, dove era approdato Tantalocchi. Nonostante il rendimento negativo di Vindahl, secondo Tuttosport non ci sarà invece un tentativo per Paleari del Torino.

La Sampdoria continua però a cercare un attaccante. Tra le possibilità c’è Adorante, ma il Venezia non sembra intenzionato a cederlo e il giocatore è attualmente fuori per infortunio. Un altro profilo particolarmente gradito è quello di Caleb Ekuban, 32 anni, ex Genoa e attualmente svincolato. L’attaccante può essere utilizzato in più ruoli del reparto offensivo e rappresenta una soluzione presa in considerazione dal club blucerchiato.

Diverse le ufficialità registrate nelle ultime ore. Il Pisa ha completato l’acquisto a titolo definitivo dal Catanzaro dell’attaccante Filippo Pittarello, 29 anni. Il giocatore ha collezionato in Serie B 105 presenze, comprese otto nei playoff, con 20 gol e 10 assist. A riportarlo è Corriere dello Sport.

La Cremonese, invece, ha annunciato l’arrivo in prestito dalla Juventus del trequartista Adin Licina, 19 anni, tedesco-montenegrino e cresciuto nel settore giovanile del Bayern Monaco. Ma il club grigiorosso non sembra intenzionato a fermarsi qui.

Secondo Gazzetta dello Sport, la Cremonese ha infatti messo nel mirino anche Cristian Shpendi. Il club avrebbe raggiunto l’intesa con l’attaccante e con il Cesena sulla base di 4 milioni di euro, ma per arrivare alla chiusura definitiva è necessaria prima l’uscita di uno tra Djuric e De Luca. Una situazione ancora da sbloccare, con il tempo che stringe sia per la Cremonese sia per il Cesena, che dovrebbe a sua volta intervenire sul mercato per trovare un nuovo attaccante.

Proprio il Cesena ha intanto ufficializzato l’arrivo in prestito dal Venezia del centrocampista norvegese Emil Bohinen, 27 anni. L’operazione viene riportata sia da Corriere dello Sport sia da Tuttosport. Il giocatore, considerato un elemento di livello per la categoria, ha trovato poco spazio durante la sua esperienza in Laguna.

Il Modena, invece, ha blindato Simone Santoro. Il centrocampista, 26 anni, ha infatti rinnovato il proprio contratto con il club fino a giugno 2029, come riferito da Corriere dello Sport.

Si muove anche l’Avellino, che lavora al ritorno di Emanuele Adamo dallo Spezia, con Roberto Insigne che potrebbe compiere il percorso inverso. Secondo Corriere dello Sport, il club irpino valuta inoltre Natan Girma della Reggiana e Nicholas Pierini del Sassuolo.

Sempre l’Avellino, secondo Gazzetta dello Sport, è pronto a chiudere anche per il ritorno di Missori dal Sassuolo e continua a seguire Girma della Reggiana.

La Juve Stabia, invece, punta a chiudere per l’esterno offensivo Giuseppe Sibilli e per il portiere Paolo Vismara dell’Atalanta. Le buone prestazioni di Pietro Boer, tuttavia, potrebbero spingere il club campano verso una scelta differente per la porta. Sul fronte delle uscite, sono indicati tra i possibili partenti Matteo Baldi, Marco Meli e Gregorio Morachioli, come riportato da Corriere dello Sport.

Le ultime ore di mercato promettono dunque di essere particolarmente intense. Tra affari già definiti, come Bohinen al Cesena, Licina alla Cremonese, Pittarello al Pisa e il rinnovo di Santoro con il Modena, e trattative ancora da sbloccare, sono diversi i club di Serie B pronti a muoversi fino alla chiusura della sessione.