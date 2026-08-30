È statol'uomo copertina di. Il terzino ha firmato al 94' il gol del definitivo, proprio nel giorno del suo compleanno, regalando ai rosanero tre punti pesantissimi. Nel post partita, Augello ha raccontato le emozioni per la rete, il significato della vittoria e il lavoro della squadra sulle rimesse laterali.

Partiamo dalle emozioni vissute questa sera. Che serata è stata?

"Bellissimo. Fare il gol del 3-2 all'ultimo minuto, al 94', e portare a casa i tre punti, poi il giorno del mio compleanno... qualcosa di speciale, emozionante, bellissimo. Sono contento."

Voglio concentrarmi sulla corsa che hai fatto dopo aver realizzato questo gol. Sei andato sotto il settore ospiti, abbracciato da tutta la squadra: sono serate speciali.

"Sì, speciali. Finalmente ho fatto un gol importante. L'ho festeggiato sotto la curva, sono veramente contento. È stata un'emozione incredibile."

Questo è un serio candidato a essere uno dei compleanni più belli della tua vita?

"Sicuramente, a livello sportivo, è il più bello. Un compleanno da incorniciare. Se l'avessi pensato, non sarebbe mai stato così bello."

Il mister alla vigilia ha parlato del rendimento in trasferta e di come la squadra debba migliorare rispetto allo scorso anno. C'è la percezione all'interno dello spogliatoio di aver fatto uno step in più già con questa vittoria?

"Abbiamo vinto una partita sporca. Se si vincono queste partite, sicuramente può essere utile a fine campionato. Dobbiamo migliorare e crescere. Non penso che abbiamo fatto un'ottima partita, però era importante portare a casa il risultato. Dobbiamo cercare di concedere un po' meno: subito nel primo tempo abbiamo sofferto tanto e abbiamo concretizzato poche delle occasioni create."

In questa settimana ci sono due gare, prima il Mantova in Coppa Italia e poi la Sampdoria al Barbera, entrambe davanti ai tifosi rosanero. Un messaggio alla piazza?

"Non c'è bisogno di dirgli niente, loro sono sempre calorosi e numerosi. Sono sicuro che faremo lo stadio pieno in tutte le partite e ci daranno una grande mano per passare il turno in Coppa e continuare su questo percorso in campionato."

Un fondamento su cui si sta lavorando tanto è la rimessa laterale: due gol sono nati da quello sviluppo. Tu, da terzino, ci racconti quanto si lavora su questo aspetto?

"Sì, al mister per lui è molto importante la rimessa laterale. Già l'anno scorso abbiamo creato qualche occasione e fatto qualche gol. In questo inizio di campionato e anche in Coppa abbiamo fatto gol su rimessa laterale. Siamo contenti e dobbiamo comunque continuare, perché diventa quasi un calcio d'angolo."