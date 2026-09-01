Il francese saluta la Sicilia dopo due anni.

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Il Palermo ha comunicato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con Alexis Blin. Il centrocampista francese saluta così il club rosanero dopo due anni.

LA NOTA DEL PALERMO

"Il Palermo FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto di Alexis Blin.

Ad Alexis i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero."

Palermo

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