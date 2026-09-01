Si chiude il calciomercato estivo della Serie BKT 26/27. Le porte dell'hotel Sheraton di Milano sono state chiuse alle ore 20.00, mettendo la parola fine a tutte le trattative di mercato. Un mercato intenso, caratterizzato da tante operazioni da parte di tutti e 20 i club della Serie B, un segnale di come il campionato stia alzando il livello e necessiti di tanti aggiustamenti per essere competitivi. Ecco tutti i movimenti, in entrata e in uscita, dei venti club di Serie B.
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AREZZO
Le prime due giornate di campionato hanno confermato quanto visto nella scorsa Serie C: una squadra compatta, ben messa in campo e spigolosa. La sconfitta con il Palermo è arrivata soltanto nei minuti di recupero, ma la squadra di Bucchi ha voluto lanciare un segnale per le inseguitrici: per la salvezza l'Arezzo c'è. Il DS Cutolo è riuscito a chiudere nelle scorse ore gli ultimi due colpi del mercato aretino: Olivieri e Mancuso.
ACQUISTI: Arena (Pisa, Titolo definitivo), Cagnano (Avellino, Titolo definitivo), Chierico (Genoa, Titolo definitivo), Cianci(Catania, Titolo definitivo), Cipriani (Aranova, Titolo definitivo), Iaccarino (Napoli, Titolo definitivo), Illanes(Carrarese, Titolo definitivo), Leone (Sassuolo, Prestito), Mancini (Campobasso, Titolo definitivo), Mancuso (Mantova, titolo definitivo), Manes (Imolese, Titolo definitivo), Mena Martinez (Parma, Prestito), Nunziante (Udinese, Prestito), Olivieri (Cesena, Prestito), Sala (Pisa, Titolo definitivo), Seculin (Svincolato)
CESSIONI: Capello (Lecco), Casarosa (Audace Cerignola), Coccia (Campobasso), Cortesi (Perugia), Damiani (Grosseto), Gigli(Sambenedettese), Guccione (Pescara), Malvestuto (Trastevere), Perrotta (Sambenedettese), Ravasio (Foggia), Venturi(Ravenna)
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