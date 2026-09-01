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AREZZO

Le prime due giornate di campionato hanno confermato quanto visto nella scorsa Serie C: una squadra compatta, ben messa in campo e spigolosa. La sconfitta con il Palermo è arrivata soltanto nei minuti di recupero, ma la squadra di Bucchi ha voluto lanciare un segnale per le inseguitrici: per la salvezza l'Arezzo c'è. Il DS Cutolo è riuscito a chiudere nelle scorse ore gli ultimi due colpi del mercato aretino: Olivieri e Mancuso.

ACQUISTI: Arena (Pisa, Titolo definitivo), Cagnano (Avellino, Titolo definitivo), Chierico (Genoa, Titolo definitivo), Cianci(Catania, Titolo definitivo), Cipriani (Aranova, Titolo definitivo), Iaccarino (Napoli, Titolo definitivo), Illanes(Carrarese, Titolo definitivo), Leone (Sassuolo, Prestito), Mancini (Campobasso, Titolo definitivo), Mancuso (Mantova, titolo definitivo), Manes (Imolese, Titolo definitivo), Mena Martinez (Parma, Prestito), Nunziante (Udinese, Prestito), Olivieri (Cesena, Prestito), Sala (Pisa, Titolo definitivo), Seculin (Svincolato)

CESSIONI: Capello (Lecco), Casarosa (Audace Cerignola), Coccia (Campobasso), Cortesi (Perugia), Damiani (Grosseto), Gigli(Sambenedettese), Guccione (Pescara), Malvestuto (Trastevere), Perrotta (Sambenedettese), Ravasio (Foggia), Venturi(Ravenna)

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