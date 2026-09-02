Ecco chi dirigerà la terza giornata di Serie B.

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VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

Sarà Matteo Marchetti a dirigere la sfida di lunedì, alle 20:30, tra Palermo e Sampdoria, valida per la 3ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. L'arbitro sarà assistito da Mondin e Fontani, mentre il quarto uomo sarà Feliciani. Al VAR ci sarà Volpi, coadiuvato da Paterna in qualità di AVAR.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

SUDTIROL – CATANZARO Sabato 05/09 h. 15.00

MAZZONI

RICCI – SCARPA

IV: ZANOTTI

VAR: GARIGLIO

AVAR: PEZZUTO

ASCOLI – BENEVENTO Sabato 05/09 h. 17.15

AYROLDI

YOSHIKAWA – BOATO

IV: GUITALDI

VAR: PRONTERA

AVAR: MASSIMI

CARRARESE – EMPOLI Sabato 05/09 h. 19.30

MUCERA

MOKHTAR – PISTARELLI

Palermo

IV: MARINELLI

VAR: BARONI

AVAR: GHERSINI

CESENA – MANTOVA Domenica 06/09 h. 15.00

DRIGO

ZEZZA – GRASSO

IV: DI MARCO

VAR: GHERSINI

AVAR: DI VUOLO

JUVE STABIA – PISA Domenica 06/09 h. 15.00

CALZAVARA

LAUDATO – RINALDI

IV: MIRABELLA

VAR: MARINI

AVAR: BARONI

MODENA – AVELLINO Domenica 06/09 h. 15.00

DI LORETO

MORO – DI GIACINTO

IV: PERENZONI

VAR: DIONISI

AVAR: GIUA

VIRTUS ENTELLA – VICENZA Domenica 06/09 h. 15.00

BONACINA

BARONE – COLAIANNI

IV: DASSO

VAR: RUTELLA

AVAR: DI PAOLO

HELLAS VERONA – AREZZO Domenica 06/09 h. 17.15

ZUFFERLI

CAVALLINA – EL FILALI

IV: KOVACEVIC

VAR: SANTORO

AVAR: MAGGIONI

CREMONESE – PADOVA Domenica 06/09 h. 19.30

MANGANIELLO

MINIUTTI – DELLA MEA

IV: BOZZETTO

VAR: COSSO

AVAR: PAGANESSI

PALERMO – SAMPDORIA Lunedì 07/09 h. 20.30

MARCHETTI

MONDIN – FONTANI

IV: FELICIANI

VAR: VOLPI

AVAR: PATERNA

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