Ecco chi dirigerà la terza giornata di Serie B.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
Sarà Matteo Marchetti a dirigere la sfida di lunedì, alle 20:30, tra Palermo e Sampdoria, valida per la 3ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. L'arbitro sarà assistito da Mondin e Fontani, mentre il quarto uomo sarà Feliciani. Al VAR ci sarà Volpi, coadiuvato da Paterna in qualità di AVAR.
LE DESIGNAZIONI ARBITRALISUDTIROL – CATANZARO Sabato 05/09 h. 15.00
MAZZONI
RICCI – SCARPA
IV: ZANOTTI
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
ASCOLI – BENEVENTO Sabato 05/09 h. 17.15
AYROLDI
YOSHIKAWA – BOATO
IV: GUITALDI
VAR: PRONTERA
AVAR: MASSIMI
CARRARESE – EMPOLI Sabato 05/09 h. 19.30
MUCERA
MOKHTAR – PISTARELLI
IV: MARINELLI
VAR: BARONI
AVAR: GHERSINI
CESENA – MANTOVA Domenica 06/09 h. 15.00
DRIGO
ZEZZA – GRASSO
IV: DI MARCO
VAR: GHERSINI
AVAR: DI VUOLO
JUVE STABIA – PISA Domenica 06/09 h. 15.00
CALZAVARA
LAUDATO – RINALDI
IV: MIRABELLA
VAR: MARINI
AVAR: BARONI
MODENA – AVELLINO Domenica 06/09 h. 15.00
DI LORETO
MORO – DI GIACINTO
IV: PERENZONI
VAR: DIONISI
AVAR: GIUA
VIRTUS ENTELLA – VICENZA Domenica 06/09 h. 15.00
BONACINA
BARONE – COLAIANNI
IV: DASSO
VAR: RUTELLA
AVAR: DI PAOLO
HELLAS VERONA – AREZZO Domenica 06/09 h. 17.15
ZUFFERLI
CAVALLINA – EL FILALI
IV: KOVACEVIC
VAR: SANTORO
AVAR: MAGGIONI
CREMONESE – PADOVA Domenica 06/09 h. 19.30
MANGANIELLO
MINIUTTI – DELLA MEA
IV: BOZZETTO
VAR: COSSO
AVAR: PAGANESSI
PALERMO – SAMPDORIA Lunedì 07/09 h. 20.30
MARCHETTI
MONDIN – FONTANI
IV: FELICIANI
VAR: VOLPI
AVAR: PATERNA
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