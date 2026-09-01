Con la chiusura del calciomercato estivo 2026/27, è tempo di fare il punto sulla sessione vissuta dal Palermo. Il club rosanero ha effettuato diversi movimenti, tra acquisti e cessioni, ridisegnando la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Tra i nuovi arrivi spiccano Barba, Bozzolan, Cassandro, Estévez, Fortin, Gabrielloni, Hernani, Perin, Strefezza e Vavassori, mentre sono diversi i giocatori che hanno lasciato il club. A questi si aggiunge anche la risoluzione consensuale del contratto con Alexis Blin, ufficializzata dal Palermo negli ultimi minuti.

PALERMO – CALCIOMERCATO ESTIVO 2026/27

Barba (svincolato)

(svincolato) Bozzolan (Reggiana, prestito)

(Reggiana, prestito) Cassandro (Como, titolo definitivo)

(Como, titolo definitivo) Estévez (svincolato)

(svincolato) Fortin (Lens, prestito)

(Lens, prestito) Gabrielloni (Como, prestito)

(Como, prestito) Hernani (Monza, titolo definitivo)

(Monza, titolo definitivo) Perin (Juventus, titolo definitivo)

(Juventus, titolo definitivo) Strefezza (Olympiakos, titolo definitivo)

(Olympiakos, titolo definitivo) Vavassori (Atalanta, prestito)

Cessioni:

Appuah (Lommel SK)

(Lommel SK) Bardi (Mantova)

(Mantova) Bereszynski (Motor Lubin)

(Motor Lubin) Brunori (Ascoli)

(Ascoli) Corona (Virtus Entella)

(Virtus Entella) Desplanches (Frosinone)

(Frosinone) Di Bartolo (Altamura)

(Altamura) Diakité (Zulte Waregem)

(Zulte Waregem) Le Douaron (Troyes)

(Troyes) Lund (Birmingham City)

(Birmingham City) Nikolaou (OFI Creta)

(OFI Creta) Vasic (Sudtirol, prestito)

Risoluzioni contrattuali: