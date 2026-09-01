Tutti i movimenti della finestra estiva di mercato
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Con la chiusura del calciomercato estivo 2026/27, è tempo di fare il punto sulla sessione vissuta dal Palermo. Il club rosanero ha effettuato diversi movimenti, tra acquisti e cessioni, ridisegnando la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Tra i nuovi arrivi spiccano Barba, Bozzolan, Cassandro, Estévez, Fortin, Gabrielloni, Hernani, Perin, Strefezza e Vavassori, mentre sono diversi i giocatori che hanno lasciato il club. A questi si aggiunge anche la risoluzione consensuale del contratto con Alexis Blin, ufficializzata dal Palermo negli ultimi minuti.
PALERMO – CALCIOMERCATO ESTIVO 2026/27Acquisti:
- Barba (svincolato)
- Bozzolan (Reggiana, prestito)
- Cassandro (Como, titolo definitivo)
- Estévez (svincolato)
- Fortin (Lens, prestito)
- Gabrielloni (Como, prestito)
- Hernani (Monza, titolo definitivo)
- Perin (Juventus, titolo definitivo)
- Strefezza (Olympiakos, titolo definitivo)
- Vavassori (Atalanta, prestito)
Cessioni:
- Appuah (Lommel SK)
- Bardi (Mantova)
- Bereszynski (Motor Lubin)
- Brunori (Ascoli)
- Corona (Virtus Entella)
- Desplanches (Frosinone)
- Di Bartolo (Altamura)
- Diakité (Zulte Waregem)
- Le Douaron (Troyes)
- Lund (Birmingham City)
- Nikolaou (OFI Creta)
- Vasic (Sudtirol, prestito)
Risoluzioni contrattuali:
- Blin (risoluzione consensuale)
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