Tutti i movimenti della finestra estiva di mercato

Screenshot

VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

Con la chiusura del calciomercato estivo 2026/27, è tempo di fare il punto sulla sessione vissuta dal Palermo. Il club rosanero ha effettuato diversi movimenti, tra acquisti e cessioni, ridisegnando la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Tra i nuovi arrivi spiccano Barba, Bozzolan, Cassandro, Estévez, Fortin, Gabrielloni, Hernani, Perin, Strefezza e Vavassori, mentre sono diversi i giocatori che hanno lasciato il club. A questi si aggiunge anche la risoluzione consensuale del contratto con Alexis Blin, ufficializzata dal Palermo negli ultimi minuti.

PALERMO – CALCIOMERCATO ESTIVO 2026/27

Acquisti:
  • Barba (svincolato)
  • Bozzolan (Reggiana, prestito)
  • Cassandro (Como, titolo definitivo)
  • Estévez (svincolato)
  • Fortin (Lens, prestito)
  • Gabrielloni (Como, prestito)
  • Hernani (Monza, titolo definitivo)
  • Perin (Juventus, titolo definitivo)
  • Strefezza (Olympiakos, titolo definitivo)
  • Vavassori (Atalanta, prestito)

Cessioni:

  • Appuah (Lommel SK)
  • Bardi (Mantova)
  • Bereszynski (Motor Lubin)
  • Brunori (Ascoli)
  • Corona (Virtus Entella)
  • Desplanches (Frosinone)
  • Di Bartolo (Altamura)
  • Diakité (Zulte Waregem)
  • Le Douaron (Troyes)
  • Lund (Birmingham City)
  • Nikolaou (OFI Creta)
  • Vasic (Sudtirol, prestito)

Risoluzioni contrattuali:

Calciomercato Palermo
  • Blin (risoluzione consensuale)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti