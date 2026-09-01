Il Palermo ha presentato ufficialmente il nuovo Neon Kit per la stagione 2026/2027, la terza maglia realizzata in collaborazione con PUMA. Una divisa dal design moderno, ispirato alle luci al neon, che unisce tradizione e innovazione attraverso il ritorno dello storico logo del 1987 e il claim “Old Soul, New Energy”.

LA NOTA PUBBLICATA DAL PALERMO

"PUMA e il Palermo FC presentano oggi il nuovo Neon Kit per la stagione 2026/2027, una maglia che celebra l’anima autentica e l’energia del Club.

Con il claim “Old Soul, New Energy“, il nuovo kit racconta una storia di continuità e rinnovamento. Un concept che nasce dall’incontro tra l’heritage del Palermo e una nuova forza espressiva, reinterpretando l’identità del Club attraverso un linguaggio contemporaneo fatto di luce, intensità ed energia.

Nel nuovo kit, l’uso moderno dei colori fa da cornice al ritorno, per la prima volta nella storia del Club, al logo del 1987, nella stagione che ne celebra il quarantesimo anniversario: uno scudo con bande diagonali e la prima aquila rivolta verso destra, a indicare il movimento “in avanti”. In questo scenario, anche la storia si trasforma: lo scudo storico viene rielaborato in una forma semplificata, monocromatica e senza scritte per dialogare con il linguaggio del presente. È qui che il Neon kit trova il suo equilibrio: non tra passato e futuro, ma nel punto in cui i due si incontrano e si accendono a vicenda. Un omaggio alla città e al Club, entrambi ugualmente capaci di cambiare pelle senza perdere sé stessi, di evolversi senza mai smettere di riconoscersi.

L’universo visivo della maglia prende forma dal contrasto tra la base Flat Dark Gray e gli accenti luminosi in Team Light Pink ed Electric Peppermint, che richiamano l’estetica delle luci al neon. L’elegante colletto alla coreana e i profili delle maniche rifiniti in Electric Peppermint conferiscono al kit un’identità dinamica, capace di illuminare il presente senza perdere il legame con il passato.

La nuova maglia dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità che contribuisce a mantenere il corpo asciutto e confortevole. Ideale sia per la partita sia per l’uso quotidiano, la maglia è realizzata con l’innovativa tecnologia RE:FIBRE e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati. I valori che definiscono il Club si riflettono non solo nel design della maglia, ma anche nel modo in cui viene prodotta.

Il nuovo Neon Kit del Palermo FC è disponibile negli store ufficiali del Club e presso selezionati retailer."