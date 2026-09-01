Dennis Johnsen ha rilasciato un'intervista a Il Giornale di Sicilia:

La vittoria in Coppa Italia e due su due in campionato: dove può arrivare il Palermo?

"Penso che il Palermo possa arrivare esattamente dove vuole, a patto di non commettere errori e mantenere la mentalità giusta. Credo che possiamo arrivare davvero molto lontano, per la felicità di tutti."

A Palermo ha trovato una piazza molto passionale: quanto le piace giocare davanti a questo pubblico?

"Penso che, dal punto di vista della tifoseria, questa sia la migliore esperienza che abbia vissuto in Italia e nella mia carriera. I tifosi rosanero sono da Champions League, quindi è davvero bello giocare davanti a loro. Questo ti aiuta in ogni partita e ti spinge a migliorare e a giocare sempre meglio."

Qual è la cosa che l’ha colpita di più di Palermo da quando è arrivato?

"Ciò che mi piace di più della città è certamente il calore della gente e l’ospitalità che si respira per le strade. C’è un’atmosfera davvero molto bella."

C’è un aspetto del suo gioco che pensa di poter migliorare ancora?

"Penso che tutti possano migliorare, me compreso. Si commettono piccoli errori nelle giocate, soprattutto quando si è calciatori di fantasia. Bisogna capire quando fare una giocata più spettacolare e quando, invece, scegliere la soluzione più semplice. Penso di dover migliorare proprio sotto questo aspetto."

Nello spogliatoio avete parlato del mercato che ha fatto la società? L’obiettivo sembra chiaro...

"Sappiamo cosa siamo capaci di fare. Siamo una squadra forte che in estate si è rinforzata, in grado di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e tutti abbiamo un traguardo. Ognuno sa qual è. L’ambizione è molto chiara. Far parte di un club solido e forte con alle spalle una potenza mondiale come il City Football Group è motivo di grande orgoglio per ognuno di noi. Questo ti dà anche uno spirito e una voglia in più di migliorare ogni giorno e ogni settimana. È davvero importante per noi."

Che cosa si aspetta da se stesso in questa stagione?

"Voglio essere un calciatore decisivo ogni settimana e in ogni partita, cercando di essere più concreto e di diventare semplicemente un calciatore davvero importante per la squadra."