L'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club rosanero in vista del match, in programma domani, di Coppa Italia contro il Mantova:

Quali sono le tue sensazioni alla vigilia di Palermo-Mantova?

«Mi auguro che sia un’altra partita positiva. Veniamo da tre vittorie, dobbiamo continuare questo trend. Giochiamo in casa nostra, abbiamo una grande possibilità di poter andare a giocare a Bologna e portare i nostri tifosi in uno stadio da Serie A. Dobbiamo cercare in tutti i modi di fare una grande partita e di vincerla contro un avversario che è partito molto bene, come noi».

Il Palermo reduce dalla vittoria conquistata in extremis ad Arezzo. Quanto può incidere una gara del genere in termini di fiducia nel cammino della squadra?

«Penso che queste tre partite ci debbano dare fiducia. Al di là dell’ultima, che è stata vinta negli ultimi secondi e per questo deve darci grande slancio. Ma, al di là di questo, ci devono dare slancio le tre vittorie, le tre buone partite. Dobbiamo migliorare sicuramente, ma siamo solo all’inizio. Mi auguro che la squadra faccia un’altra grande partita».

Il Mantova ha eliminato la Lazio in Coppa Italia ed è partito con due vittorie in campionato. Qual è il tuo giudizio sulla squadra allenata da Modesto?

«È positivo, lo sta dimostrando sul campo. Non è che vince all’Olimpico per caso. Modesto è arrivato l’anno scorso, ha fatto bene. Giustamente la società gli ha dato fiducia e sta andando avanti con il percorso iniziato l’anno scorso. Poi, dette tutte queste cose, noi giochiamo davanti alla nostra gente, in casa, e abbiamo voglia di andare avanti».

La Coppa Italia rappresenta certamente una vetrina importante. Hai percepito nel gruppo il desiderio di superare il turno e regalarsi un’altra serata speciale?

«Sì, sicuramente. Anche perché l’ho già detto: domani non è che giocherà un altro Palermo, giocheranno i migliori per la partita di domani. Ormai il mercato si è chiuso finalmente, abbiamo 21 titolari, per cui non esiste una squadra in Coppa Italia e una squadra in campionato. Domani giocano i migliori, quelli più freschi, quelli che hanno recuperato. Quelli che magari hanno giocato meno devono dimostrarmi che devo utilizzarli di più. Per cui sarà un bel banco di prova per tutti e mi auguro che la squadra, come sempre, risponda molto bene».

Si è conclusa ieri la sessione estiva di calciomercato. Rispetto alla scorsa stagione sono arrivati dieci nuovi rinforzi per il Palermo. Sei soddisfatto?

«Io sono contento, poi sarà solo il campo a dire se ho ragione o no. Però io penso che sia rimasto un gruppo importante, siano arrivati giocatori con determinate caratteristiche, sia caratteriali che tecniche. Io sono molto contento. Penso che la squadra e il gruppo siano più forti dell’anno scorso, senza dubbio. Adesso il campo ci dirà se abbiamo avuto ragione».