Ecco chi dirigerà la gara dei rosanero contro il Mantova.

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VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

Sarà Di Marco a dirigere la sfida tra Palermo e Mantova, in programma giovedì alle 18:00 e valida per il secondo turno di Coppa Italia Frecciarossa. L'arbitro sarà assistito da Belsanti e Giuggioli, mentre il quarto uomo sarà Fourneau. Al VAR ci sarà Piccinini, coadiuvato da Aureliano in qualità di AVAR.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

PARMA – CREMONESE Martedì 01/09 h. 18.00

BONACINA

GRASSO – SCARPA

IV: MAZZONI

VAR: MASSIMI

AVAR: MAZZOLENI

TORINO – MONZA Martedì 01/09 h. 21.00

PERENZONI

MONACO – PISTARELLI

IV: PAIRETTO

VAR: BARONI

AVAR: DIONISI

SASSUOLO – FROSINONE Mercoledì 02/09 h. 15.00

CALZAVARA

Palermo

LAGHEZZA – ZANELLATI

IV: TREMOLADA

VAR: RUTELLA

AVAR: GARIGLIO

UDINESE – VENEZIA Mercoledì 02/09 h. 18.00

MARCHETTI

LUCIANI – EL FILALI

IV: DRIGO

VAR: COSSO

AVAR: GHERSINI

PALERMO – MANTOVA Giovedì 03/09 h. 18.00

DI MARCO

BELSANTI – GIUGGIOLI

IV: FOURNEAU

VAR: PICCININI

AVAR: AURELIANO

CAGLIARI – H. VERONA Giovedì 03/09 h. 21.00

ZANOTTI

BIFFI – SANTAROSSA

IV: FELICIANI

VAR: MAGGIONI

AVAR: PAGANESSI

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