Ecco chi dirigerà la gara dei rosanero contro il Mantova.
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Sarà Di Marco a dirigere la sfida tra Palermo e Mantova, in programma giovedì alle 18:00 e valida per il secondo turno di Coppa Italia Frecciarossa. L'arbitro sarà assistito da Belsanti e Giuggioli, mentre il quarto uomo sarà Fourneau. Al VAR ci sarà Piccinini, coadiuvato da Aureliano in qualità di AVAR.
LE DESIGNAZIONI ARBITRALIPARMA – CREMONESE Martedì 01/09 h. 18.00
BONACINA
GRASSO – SCARPA
IV: MAZZONI
VAR: MASSIMI
AVAR: MAZZOLENI
TORINO – MONZA Martedì 01/09 h. 21.00
PERENZONI
MONACO – PISTARELLI
IV: PAIRETTO
VAR: BARONI
AVAR: DIONISI
SASSUOLO – FROSINONE Mercoledì 02/09 h. 15.00
CALZAVARA
LAGHEZZA – ZANELLATI
IV: TREMOLADA
VAR: RUTELLA
AVAR: GARIGLIO
UDINESE – VENEZIA Mercoledì 02/09 h. 18.00
MARCHETTI
LUCIANI – EL FILALI
IV: DRIGO
VAR: COSSO
AVAR: GHERSINI
PALERMO – MANTOVA Giovedì 03/09 h. 18.00
DI MARCO
BELSANTI – GIUGGIOLI
IV: FOURNEAU
VAR: PICCININI
AVAR: AURELIANO
CAGLIARI – H. VERONA Giovedì 03/09 h. 21.00
ZANOTTI
BIFFI – SANTAROSSA
IV: FELICIANI
VAR: MAGGIONI
AVAR: PAGANESSI
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