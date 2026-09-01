È arrivato il giorno dei verdetti. Il calciomercato chiude i battenti e il Palermo si presenta al gong finale con un organico già definito nei suoi punti cardine, ma ancora con qualche situazione da sistemare. La dirigenza rosanero resta infatti vigile, soprattutto sul fronte delle uscite, consapevole che un'eventuale cessione potrebbe ancora aprire le porte a un ultimo innesto.

La principale questione riguarda Emanuel Gyasi. Come riportato dal Giornale di Sicilia, la cessione dell'esterno italo-ghanese appare sempre più complicata con il passare delle ore. Gyasi è infatti l'unico Over sacrificabile della rosa, con tutti gli slot Over 23 attualmente occupati. Una sua partenza permetterebbe quindi al Palermo di liberare spazio nella lista e valutare un'ultima operazione in entrata.

Ed è proprio qui che torna in primo piano Luca Mazzitelli. Il centrocampista del Como rimane il profilo maggiormente apprezzato dalla dirigenza rosanero, ma la trattativa è strettamente legata alla possibilità di trovare una sistemazione a Gyasi. Il Giornale di Sicilia sottolinea come, senza la partenza dell'esterno, difficilmente il Palermo avrebbe margine per intervenire nuovamente a centrocampo. La strada verso Mazzitelli, dunque, resta in salita e il trascorrere delle ultime ore potrebbe risultare decisivo.

La situazione viene confermata anche dalla Gazzetta dello Sport, secondo cui Mazzitelli è uno dei nomi caldi dell'ultimo giorno di mercato. Il centrocampista piace al Palermo, ma anche in questo caso l'eventuale operazione dipenderebbe dalla cessione di Gyasi, oltre allo spazio già liberato dalla partenza di Le Douaron, trasferitosi ufficialmente in prestito al Troyes. Sul giocatore si è mosso con convinzione anche il Verona, rendendo ulteriormente complesso l'affare.

Proprio l'addio di Le Douaron rappresenta una delle operazioni ormai definite. L'attaccante francese ha lasciato il Palermo per trasferirsi in prestito al Troyes, con Gabrielloni che ha preso il suo posto nell'organico rosanero. Una scelta già spiegata dal direttore sportivo Carlo Osti, che aveva individuato nell'attaccante del Como il profilo ideale per dare un'alternativa a Pohjanpalo.

Resta invece congelata la pista che porta a Iker Almena. Il ventiduenne spagnolo dell'Al-Qadisiya è un Under e, proprio per questo, la sua situazione non è direttamente legata alla questione degli slot Over. Tuttavia, secondo il Giornale di Sicilia, senza un'uscita il Palermo avrebbe comunque difficoltà a definire l'operazione.

Parallelamente, il direttore sportivo Osti è impegnato a sistemare gli ultimi giocatori fuori dal progetto. Alessio Buttaro è destinato a proseguire la propria carriera in Serie C, con il Treviso indicato come soluzione in pole. Per Alexis Blin, invece, restano aperte diverse possibilità: oltre alla pista che conduce alla Juve Stabia, rimangono in piedi anche soluzioni all'estero. Lo riferisce il Giornale di Sicilia.

Il quadro, dunque, è piuttosto chiaro: il Palermo non ha la necessità di intervenire, ma potrebbe ancora farlo qualora si verificasse l'incastro giusto. La chiave dell'ultimo giorno rimane Gyasi: una sua eventuale partenza libererebbe uno slot Over e potrebbe permettere ai rosanero di tentare l'affondo per Mazzitelli. In caso contrario, con ogni probabilità, il mercato del Palermo sarebbe destinato a chiudersi così, con la squadra affidata a Filippo Inzaghi pronta a proseguire la propria stagione con un organico già profondamente rinforzato.