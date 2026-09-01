Il conto alla rovescia è ormai partito.e i club di Serie B hanno ancora poche ore per completare le proprie rose, sistemare gli esuberi e provare a piazzare gli ultimi colpi. Il gong è fissato alle, con diverse trattative ancora aperte e destinate a tenere banco fino alla chiusura.

Tra i nomi più caldi c’è quello di Cristian Shpendi, protagonista di una trattativa che nelle ultime ore ha subito una brusca frenata. La Cremonese aveva raggiunto un’intesa di massima con il Cesena e con il giocatore, ma l’operazione si è complicata per la necessità del club lombardo di fare spazio in attacco. Come riportato dal Corriere dello Sport, i grigiorossi devono infatti cedere uno tra Manuel De Luca e Milan Djuric, con il destino di Federico Bonazzoli ancora da definire. La sensazione è che, con così poco tempo a disposizione, la trattativa per Shpendi sia difficilmente recuperabile.

Anche Tuttosport conferma però che la Cremonese non ha ancora mollato Shpendi e ipotizza addirittura uno scambio con Manuel De Luca diretto al Cesena. La situazione resta quindi da seguire fino alle ultime ore dell’ultimo giorno di mercato.

Sempre al centro delle trattative c’è Luca Mazzitelli. Il centrocampista del Como, rientrato dal prestito al Cagliari, piace al Palermo, ma l’operazione è legata a una precedente uscita. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rosanero dovrebbero infatti cedere Emanuel Gyasi per liberare un posto in lista. Il Palermo ha già liberato uno slot con la partenza di Jérémy Le Douaron, tornato in Francia al Troyes, ma per arrivare a Mazzitelli servirà prima un’altra uscita.

Sul centrocampista si è mosso con decisione anche il Verona, che nelle ultime ore potrebbe tentare l’affondo. Gli intrecci di mercato coinvolgono anche Mattia Felici: il Verona ha raggiunto un accordo con il Cagliari per il prestito oneroso dell’esterno, con obbligo di riscatto, ma manca ancora l’intesa con il giocatore. Lo riporta Tuttosport.

Il Verona, dunque, potrebbe essere uno dei protagonisti delle ultime ore, mentre il Palermo dovrà necessariamente muoversi prima sul fronte delle uscite se vorrà provare a regalarsi un ultimo rinforzo a centrocampo.

Non mancano movimenti anche in difesa. Il Mantova, capolista a punteggio pieno insieme a Modena e Palermo, punta a chiudere il mercato con un ultimo innesto: nel mirino c’è Carlo Faedo, difensore del Padova che ha trovato poco spazio in questo avvio di stagione. La trattativa, secondo la Gazzetta dello Sport, non è semplice, ma il club mantovano proverà a sfruttare fino all’ultimo le ore a disposizione.

Il Catanzaro è invece alla ricerca di rinforzi tra difesa e centrocampo. Il ds Giuseppe Polito guarda a Francesco Folino, centrale della Cremonese, mentre per la fascia è seguito Emanuele Adamo dello Spezia, conteso anche da Empoli e Carrarese. Per la linea centrale piace inoltre Lorenzo Berardi del Venezia, che potrebbe partire in prestito. In uscita c’è Ervin Bashi, destinato al Crotone. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

Sempre molto attivo l’Avellino, che ha ufficializzato il ritorno di Filippo Missori dal Sassuolo e ha definito con lo Spezia il ritorno di Emanuele Adamo, senza lo scambio con Roberto Insigne. Il club irpino continua inoltre a guardare al mercato offensivo: Natan Girma, trequartista della Reggiana, può diventare il colpo last minute. Corriere dello Sport.

La Juve Stabia, intanto, ha ufficializzato Giuseppe Sibilli, arrivato a titolo definitivo dal Bari con un contratto triennale. Ora il club campano può concentrarsi sul centrocampo: secondo Tuttosport, la prima scelta è Alexis Blin del Palermo, mentre l’alternativa è Gabriele Piccinini del Pisa. Nelle ultime ore è stato registrato anche un contatto con il Cesena per Matteo Francesconi.

Sul fronte delle altre operazioni, la Sampdoria è stata tra le società più attive nelle ultime ore. Dopo l’infortunio di Mattia Viti, che ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e rischia di rimanere fuori per gran parte della stagione, i blucerchiati hanno individuato in Filippo Delli Carri il sostituto. Il difensore arriva dal Monza in prestito. La Sampdoria ha inoltre chiuso per Kevin Mbabu, svincolato dopo l’esperienza al Midtjylland. Lo riportano Gazzetta dello Sport e Tuttosport.

Il club blucerchiato, però, non ha ancora terminato il proprio lavoro: nelle ultime ore dell’ultimo giorno di mercato la priorità resta un rinforzo in attacco, mentre sul fronte delle uscite vanno sistemate le situazioni di Riccio, Ferri e Bellemo. Nel frattempo, il portiere Nicola Ghidotti è passato al Parma.

La Carrarese ha invece ufficializzato l’arrivo del difensore Tommaso Macchioni dal Sassuolo, mentre il Padova è vicino a un innesto di qualità come Galazzi, in prestito dal Monza. Il Benevento segue Edoardo Iannoni, sempre del Sassuolo, mentre l’Entella ha raggiunto l’accordo per l’esterno Marwane Kritta del Lecco.

In attacco, il Vicenza e il Südtirol sono ancora alla ricerca di un giocatore offensivo. Il Südtirol potrebbe però decidere di trattenere Abdoulaye Méïté qualora non arrivasse l’offerta giusta.

Anche il Pisa è chiamato a sistemare alcune situazioni nelle ultime ore. Il club toscano proverà a piazzare Nicholas Bonfanti, che piace alla Carrarese, mentre il centrocampista danese Malthe Hojholt potrebbe trasferirsi all’estero. In prestito dovrebbe invece partire Louis Buffon.

L’Ascoli cerca un sostituto per l’infortunato Alagna e punta Cinquegrano del Sassuolo come possibile rinforzo sulla fascia destra. Il Benevento, oltre a Iannoni, resta vigile sulla situazione di Manuel De Luca. L’Arezzo, invece, cerca un attaccante: oltre all’idea Leonardo Mancuso del Mantova, è spuntato anche Olivieri del Cesena.

Infine, attenzione al Modena, che potrebbe chiudere il mercato con un’importante cessione. Gady Beyuku è vicino al trasferimento al Blackburn Rovers, club di Championship. L’operazione dovrebbe essere a titolo definitivo, con una valutazione di poco superiore ai 2 milioni di euro, oppure in prestito con obbligo di riscatto legato a condizioni facilmente raggiungibili. Corriere dello Sport.

Il mercato della Serie B entra dunque nelle sue ultime ore. Dalle 20 di oggi non ci sarà più tempo per rimediare: Shpendi, Mazzitelli, Folino, Adamo, Girma e gli altri nomi ancora in bilico potrebbero cambiare squadra oppure rimanere nei rispettivi club. E proprio nell’ultimo giorno di mercato, come spesso accade, sono attesi gli ultimi colpi di scena.