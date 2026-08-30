Il Palermo vince al 94' grazie alla gol da fuori area di Augello e rimane a punteggio pieno. La partita però è un monito per questo campionato, dove ogni avversario affronterà il Palermo come se fosse il Real Madrid. Le pagelle di Mediagol.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
DIFESA
Di Fabrizio Anselmo
Il Palermo batte in trasferta un ostico Arezzo e rimane a punteggio pieno dopo due giornate. I tre punti mettono una toppa sulla rimonta degli avversari che nel giro di quindici minuti sono riusciti a pareggiare, ma per puntare alle prime posizioni, non bisogna mai abbassare la guardia anche quando il vantaggio sembra rassicurante. Si torna in campo giovedì (ore 18:00) per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Mantova e lunedì per il posticipo, ancora una volta, al Barbera contro la Sampdoria.
PERIN 6 Subisce due gol praticamente impossibili da parare, anche se sul primo sembra troppo fermo sulla linea di porta, mentre sul secondo viene beffato dal tocco di Gyasi. Gol a parte, dimostra subito personalità con alcuni tocchi e rilanci d'alta scuola.
PIEROZZI 5,5Parte forte alternando fase difensiva e offensiva, poi gradualmente arretra il baricentro per dedicarsi maggiormente alla copertura. Sul gol di Cianci non riesce a leggere il movimento a uscire di Tavernelli che se lo beve con troppa facilità. CASSANDRO (dal 66') 5,5 entra col piglio giusto e fa subito a sportellate con tutti.
BANI 7 Leader incontrastato della difesa, domina dal punto di vista tecnico, fisico e tattico, lasciando solo le briciole agli avversari. Sui due gol non ha colpe.
CECCARONI 6Chiude con intelligenza tutte le diagonali difensive e si spinge in avanti per dare uno sbocco in più alla manovra. Tuttavia sbaglia completamente la lettura del movimento sul gol di Cianci.
AUGELLO 7Dopo una partita fatta di alti e bassi, nei minuti di recupero tira fuori dal cilindro un siluro da fuori area che regala i tre punti e una meritata vittoria ai rosa. Dopo un minuto allontana un pallone sanguinoso in area, mandando in estasi tifosi, compagni e allenatore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA