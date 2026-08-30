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DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo batte in trasferta un ostico Arezzo e rimane a punteggio pieno dopo due giornate. I tre punti mettono una toppa sulla rimonta degli avversari che nel giro di quindici minuti sono riusciti a pareggiare, ma per puntare alle prime posizioni, non bisogna mai abbassare la guardia anche quando il vantaggio sembra rassicurante. Si torna in campo giovedì (ore 18:00) per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Mantova e lunedì per il posticipo, ancora una volta, al Barbera contro la Sampdoria.

PERIN 6 Subisce due gol praticamente impossibili da parare, anche se sul primo sembra troppo fermo sulla linea di porta, mentre sul secondo viene beffato dal tocco di Gyasi. Gol a parte, dimostra subito personalità con alcuni tocchi e rilanci d'alta scuola.

PIEROZZI 5,5Parte forte alternando fase difensiva e offensiva, poi gradualmente arretra il baricentro per dedicarsi maggiormente alla copertura. Sul gol di Cianci non riesce a leggere il movimento a uscire di Tavernelli che se lo beve con troppa facilità. CASSANDRO (dal 66') 5,5 entra col piglio giusto e fa subito a sportellate con tutti.

BANI 7 Leader incontrastato della difesa, domina dal punto di vista tecnico, fisico e tattico, lasciando solo le briciole agli avversari. Sui due gol non ha colpe.

CECCARONI 6Chiude con intelligenza tutte le diagonali difensive e si spinge in avanti per dare uno sbocco in più alla manovra. Tuttavia sbaglia completamente la lettura del movimento sul gol di Cianci.

AUGELLO 7Dopo una partita fatta di alti e bassi, nei minuti di recupero tira fuori dal cilindro un siluro da fuori area che regala i tre punti e una meritata vittoria ai rosa. Dopo un minuto allontana un pallone sanguinoso in area, mandando in estasi tifosi, compagni e allenatore.

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