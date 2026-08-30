Le parole del tecnico e del terzino nel post partita.
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Palermo, Augello sfata il tabù Arezzo: vittoria con brivido e punteggio pieno
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LE PAGELLE DI AREZZO-PALERMO 2-3. Una vittoria che spiega in maniera esemplare le insidie della Serie B
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