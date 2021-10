Messina, Morelli: “Tra Paganese e Palermo potevamo avere una classifica diversa”

Le parole del terzino dell'ACR Messina, Gabriele Morelli, sul momento vissuto dalla squadra dopo il ko contro la Juve Stabia

“È stata una gara in cui nell’ultima mezz’ora abbiano creato tanto, senza subire niente nemmeno nella prima ora, in cui la Juve Stabia ha effettuato soltanto un tiro di alleggerimento. Noi, pur non attaccando molto, avevamo costruito un’occasione con Vukusic e un mio cross deviato che poteva ingannare la difesa di casa. C’è amarezza per non aver raccolto alcun punto.