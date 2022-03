Messina, Adorante: “Pari ad Avellino? Con le big un’intensità diversa. Piovaccari…”

Le dichiarazioni di Adorante che ha analizzato Avellino-Messina di Serie C, con l'1-1 raggiunto dalla compagine di Raciti in extremis

Andrea Adorante , attaccante dell' ACR Messina , ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Contropiede di TCF in cui ha analizzato il pareggio ottenuto al "Partenio-Lombardi" contro l' Avellino grazie alla rete nei minuti finali di Piovaccari:

"Nel secondo tempo ci siamo alzati di più e siamo stati maggiormente aggressivi. Dopo il gol l’Avellino era tutto dietro la linea della palla. Abbiamo messo in difficoltà una grande squadra che punta ad arrivare nei primi posti, merito nostro, del mister e dei cambi che ha fatto. Quando si gioca con le grandi squadre c’è qualcosa che ti gira dentro che non c’è con le altre. Confrontarti con formazioni del tuo calibro o addirittura di livello superiore è un incentivo a dare di più. Piovaccari mi sta dando una mano sotto ogni punto di vista. Ci siamo fermati a riguardare il gol sbagliato contro l’Avellino e gli ho chiesto cosa potessi fare in quel momento. Sto crescendo con lui che ha fatto una certa carriera".