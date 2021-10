Ghirelli: “Bari-Foggia vale molte partite di A. Immaginiamo un Palermo-Catania”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, in vista della sfida tra Bari e Foggia

Quarta vittoria di fila e primato in classifica per gli uomini di mister Mignani. Reduce dal successo conquistato in trasferta contro il Campobasso in occasione della nona giornata del campionato di Serie C-Girone C, il Bari si appresta a tornare a giocare fra le mura amiche dello Stadio "San Nicola". Mercoledì 20 ottobre, alle ore 20:30, infatti, Mirco Antenucci e compagni affronteranno il Foggia di Zdeněk Zeman.