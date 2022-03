Foggia, Zeman: “Ferrante è il nostro Lautaro. Derby col Taranto? Speriamo che…”

Il Foggia ha ripreso il ritmo ed ha sfiorato la vittoria con la capolista Bari. Un altro derby pugliese attende Zeman in Serie C

"Le speranze di far bene ci sono sempre poi serve confermare sul campo. Il Taranto ci ha impegnato all’andata e ora attraversa un periodo non buono, speriamo di trovarli ancora in flessione. Ma la partita dobbiamo cercare di farla noi. Gli ultimi risultati non sono stati positivi, ma penso sempre che la squadra possa avere una reazione e di quello mi preoccupo. So che hanno chiamato i tifosi a raccolta e che il campo di Taranto non è mai in buone condizioni. I ragazzi hanno detto di voler vincere, ma bisogna dimostrarlo sul campo, non solo in sala stampa. Ferrante sta bene, gli manca il gol, lo cerca, speriamo che prima o poi lo trovi. Ha tanta voglia, ma spero non vada a discapito della squadra, e che continui a collaborare e giocare con gli altri. Ma mentalmente sta bene, non ha problemi. È diventato il nostro Lautaro. Garofalo? L’anno scorso so che ha giocato 27 partite, all’inizio non trovava posto più per motivi tecnici che tattici. Ora è migliorato sul piano tecnico, ha capito come deve giocare e si deve muovere. Lo vorrei un po’ più nel mezzo, ma ha fatto progressi, spero continui”-