Fidelis Andria, Di Bari avverte: “Possiamo fare male al Bari, come a Palermo…”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico della Fidelis Andria in vista della sfida contro il Bari

"Sarà la partita dell'anno, una gara affascinante con tanti spettatori". Lo ha detto Vito Di Bari, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bari, in programma alle ore 17:30 allo Stadio "San Nicola". Un match che potrebbe decretare la promozione dei pugliesi in Serie B. Per vincere il campionato, infatti, gli uomini di Michele Mignani dovranno battere la Fidelis Andria e sperare che il Catanzaro non vada oltre il pareggio sul campo della Juve Stabia.