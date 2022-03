Coppa Italia Serie C, Padova-Sudtirol: poche emozioni e noia all’Euganeo, è 0-0

Nell'andata della finale del torneo Coppa Italia Serie C, Padova e Sudtirol hanno concluso sullo zero a zero, verdetto rinviato alla gara di ritorno

Mediagol ⚽️️

Reti bianche all'Euganeo tra i padroni di casa del Padova e il Sudtirol, nell'andata della finale di Coppa Italia Serie C.

Primo tempo avaro di emozioni, prevale la paura di subire gol tra due squadre che stanno disputano un ottimo campionato nel girone A di Serie C. Difese rocciose che concedono pochi spazi, al riposo le due squadre vanno negli spogliatoio sullo 0-0.

Nella ripresa prima occasione per il Padova con Della Latta, che riceve un assist preciso da Cissè ma da buona posizione spedisce alto. Al minuto 20 altra occasione per i biancoscudati, Nicastro rischia di anticipare il portiere tirolese su un retropassaggio corto di Davi. Poche altre occasioni negli ultimi minuti, gara fatta di lanci lunghi ma le difese continuano egregiamente il loro compito. Verdetto rimandato alla gara di ritorno, zero a zero.