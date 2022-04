Catania, pubblicate le foto degli spogliatoi puliti. Il Potenza cancella il post

Si chiude con ogni probabilità la diatriba tra Potenza e Catania. Gli etnei hanno mostrato le foto degli spogliatoi puliti

"Ci dispiace dover ammettere che questa non è civiltà!". Così iniziò il terzo tempo (esclusivamente virtuale) di Potenza-Catania, conclusasi sul campo per 2-2 con la rete etnea nei minuti finali. La società lucana aveva pubblicato un post sulla propria pagina Facebook in cui ha accusato i calciatori e lo staff rossazzurro di aver lasciato in condizioni sgradevoli lo spogliatoio dello stadio "Alfredo Viviani".