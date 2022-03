Catania, Mancini: “Problematiche in via di risoluzione. Curatela dia data per rogito”

Il patron rossazzurro ha diramato una nota per rassicurare la piazza etnea dopo l'ulteriore rinvio della firma del rogito

Dopo l'aggiudicazione dell'asta avvenuta nelle scorse settimane, cresce l'attesa per la firma del rogito : passaggio fondamentale che consegnerebbe il ramo d’azienda sportivo del Calcio Catania nelle mani dell'imprenditore Benedetto Mancini . Firma non ancora apposta dal nuovo patron rossazzurro, che nelle scorse ore avrebbe preso ancora tempo per concludere le operazioni, tra il rumoreggiare della piazza etnea. Nella giornata di oggi, lo stesso imprenditore ha provato a fare chiarezza, rassicurando l'ambiente, con un comunicato apparso attraverso la propria pagina Facebook.

"Abbiamo inoltrato oggi ai curatori fallimentari del Calcio Catania una comunicazione formale, specificando che le problematiche emerse martedì scorso sono in via di risoluzione. Abbiamo confermato l’impegno professionale, organizzativo ed economico negli stessi termini in cui è stato garantito nelle sedi opportune. Con rispetto e fiducia, assicurando il sostegno richiesto nel corso dell’esercizio provvisorio, attenderemo la comunicazione della data fissata dalla curatela, che potrà effettuare le verifiche nei prossimi giorni, per il rogito".