Catania, Greco: “Investitori, questa piazza ha potenzialità! Qui i giovani crescono”

Il centrocampista del Catania Jean Greco racconta le sue sensazioni dell'attuale momento del club rossazzurro e sul suo impatto in Serie C

“Non mi aspettavo di fare così bene. Il campionato è difficile, qui c’è più lotta e un giovane cresce maggiormente. Mi trovo alla grande, Catania rappresenta la mia rampa di lancio. Possiamo dare ancora moltissimo e raggiungere un risultato importante. Abbiamo avuto la forza di compattarci e giocare partite importanti in un contesto quasi impossibile, non ci poniamo limiti. Ho capito subito che Catania è attaccata in modo speciale a questi colori ma non mi aspettavo un legame così forte e a lungo andare ho scoperto tutta la passione dei tifosi. Il nostro pubblico è sempre il nostro uomo in più e sono sicuro ci sosterrà ancora. Tra una difficoltà e l’altra, siamo compatti e ognuno si aiuta a vicenda. Perché si fatica a trovare investitori a Catania? Non capisco come faccia la gente a non rendersi conto del potenziale di questa città. Dovrebbero puntarci molto, è un ambiente che regala tante emozioni e soddisfazioni”