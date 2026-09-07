La Lega B ha ufficializzato il programma delle gare dalla. Sei turni che vedranno il Palermo impegnato in tre trasferte e tre gare al, tra il 9 ottobre e l’8 novembre.

Il primo appuntamento per i rosanero sarà sabato 10 ottobre alle 15.00 sul campo dell’Empoli. Una settimana più tardi, sabato 17 ottobre alle 17.15, il Palermo farà visita al Mantova. Nella 8ª giornata spazio alla sfida interna contro la Carrarese, mentre nel turno successivo arriverà la trasferta di Pisa. La 10ª giornata vedrà i rosanero ospitare il L.R. Vicenza, prima della trasferta di Ascoli che chiuderà questo blocco di calendario, venerdì 6 novembre alle 20.30.

6ª GIORNATA

ore 20.30 Avellino - Sampdoria

Sabato 10 ottobre 2026ore 15.00 Benevento - Cesenaore 15.00 Empoli - Palermoore 15.00 Südtirol - Ascoli

ore 15.00 V. Entella - Juve Stabia

ore 17.15 L.R. Vicenza - Pisa

ore 19.30 Arezzo - Cremonese

Domenica 11 ottobre 2026ore 15.00 Catanzaro - Mantova

ore 17.15 Padova - Carrarese

ore 19.30 Modena - H. Verona

7ª GIORNATA

ore 20.30 H. Verona - Catanzaro

Sabato 17 ottobre 2026ore 15.00 Ascoli - Empoli

ore 15.00 Benevento - L.R. Vicenza

ore 15.00 Carrarese - Modena

ore 15.00 Padova - V. Entellaore 17.15 Mantova - Palermoore 19.30 Pisa - Cremonese

Domenica 18 ottobre 2026ore 15.00 Juve Stabia - Südtirol

ore 17.15 Cesena - Avellino

ore 19.30 Sampdoria - Arezzo

8ª GIORNATA

ore 20.30 Empoli - L.R. Vicenza

Sabato 24 ottobre 2026ore 15.00 Avellino - Padova

ore 15.00 Cremonese - Juve Stabia

ore 15.00 Modena - Cesena

ore 15.00 Südtirol - Sampdoria

ore 15.00 V. Entella - Mantova

ore 17.15 Catanzaro - Ascoli

ore 19.30 Arezzo - Benevento

Domenica 25 ottobre 2026ore 15.00 Palermo - Carrareseore 17.15 H. Verona - Pisa

9ª GIORNATA

ore 19.00 Benevento - Catanzaroore 20.00 Ascoli - Sampdoriaore 20.00 Cesena - Empoliore 20.00 L.R. Vicenza - Modenaore 20.00 Mantova - Cremoneseore 20.00 Padova - Südtirolore 20.00 V. Entella - Avellino

Mercoledì 28 ottobre 2026ore 19.00 Pisa - Palermoore 20.00 Carrarese - Arezzo

ore 20.00 Juve Stabia - H. Verona

10ª GIORNATA

ore 15.00 Cremonese - Beneventoore 15.00 Modena - Mantovaore 15.00 Südtirol - Cesenaore 17.15 Catanzaro - Padovaore 19.30 Sampdoria - V. Entella

Domenica 1° novembre 2026ore 15.00 Arezzo - Ascoli

ore 15.00 Avellino - Pisa

ore 15.00 Empoli - Juve Stabia

ore 17.15 H. Verona - Carrareseore 19.30 Palermo - L.R. Vicenza

11ª GIORNATA

Sabato 7 novembre 2026ore 15.00 Cesena - Catanzaro

ore 15.00 Juve Stabia - Arezzo

ore 15.00 Padova - Empoli

ore 15.00 Pisa - Südtirol

ore 17.15 Mantova - H. Verona

ore 19.30 Benevento - Avellino

Domenica 8 novembre 2026ore 15.00 V. Entella - Modena

ore 17.15 Carrarese - Sampdoria

ore 19.30 L.R. Vicenza - Cremonese