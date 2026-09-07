Il programma della Serie B dalla sesta alla undicesima giornata.
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La Lega B ha ufficializzato il programma delle gare dalla 6ª all’11ª giornata di Serie BKT 2026/27. Sei turni che vedranno il Palermo impegnato in tre trasferte e tre gare al Renzo Barbera, tra il 9 ottobre e l’8 novembre.
Il primo appuntamento per i rosanero sarà sabato 10 ottobre alle 15.00 sul campo dell’Empoli. Una settimana più tardi, sabato 17 ottobre alle 17.15, il Palermo farà visita al Mantova. Nella 8ª giornata spazio alla sfida interna contro la Carrarese, mentre nel turno successivo arriverà la trasferta di Pisa. La 10ª giornata vedrà i rosanero ospitare il L.R. Vicenza, prima della trasferta di Ascoli che chiuderà questo blocco di calendario, venerdì 6 novembre alle 20.30.
6ª GIORNATAVenerdì 9 ottobre 2026ore 20.30 Avellino - Sampdoria
Sabato 10 ottobre 2026ore 15.00 Benevento - Cesenaore 15.00 Empoli - Palermoore 15.00 Südtirol - Ascoli
ore 15.00 V. Entella - Juve Stabia
ore 17.15 L.R. Vicenza - Pisa
ore 19.30 Arezzo - Cremonese
Domenica 11 ottobre 2026ore 15.00 Catanzaro - Mantova
ore 17.15 Padova - Carrarese
ore 19.30 Modena - H. Verona
7ª GIORNATAVenerdì 16 ottobre 2026ore 20.30 H. Verona - Catanzaro
Sabato 17 ottobre 2026ore 15.00 Ascoli - Empoli
ore 15.00 Benevento - L.R. Vicenza
ore 15.00 Carrarese - Modena
ore 15.00 Padova - V. Entellaore 17.15 Mantova - Palermoore 19.30 Pisa - Cremonese
Domenica 18 ottobre 2026ore 15.00 Juve Stabia - Südtirol
ore 17.15 Cesena - Avellino
ore 19.30 Sampdoria - Arezzo
8ª GIORNATAVenerdì 23 ottobre 2026ore 20.30 Empoli - L.R. Vicenza
Sabato 24 ottobre 2026ore 15.00 Avellino - Padova
ore 15.00 Cremonese - Juve Stabia
ore 15.00 Modena - Cesena
ore 15.00 Südtirol - Sampdoria
ore 15.00 V. Entella - Mantova
ore 17.15 Catanzaro - Ascoli
ore 19.30 Arezzo - Benevento
Domenica 25 ottobre 2026ore 15.00 Palermo - Carrareseore 17.15 H. Verona - Pisa
9ª GIORNATAMartedì 27 ottobre 2026ore 19.00 Benevento - Catanzaro
ore 20.00 Ascoli - Sampdoria
ore 20.00 Cesena - Empoli
ore 20.00 L.R. Vicenza - Modena
ore 20.00 Mantova - Cremonese
ore 20.00 Padova - Südtirol
ore 20.00 V. Entella - Avellino
Mercoledì 28 ottobre 2026ore 19.00 Pisa - Palermoore 20.00 Carrarese - Arezzo
ore 20.00 Juve Stabia - H. Verona
10ª GIORNATASabato 31 ottobre 2026ore 15.00 Cremonese - Benevento
ore 15.00 Modena - Mantova
ore 15.00 Südtirol - Cesena
ore 17.15 Catanzaro - Padova
ore 19.30 Sampdoria - V. Entella
Domenica 1° novembre 2026ore 15.00 Arezzo - Ascoli
ore 15.00 Avellino - Pisa
ore 15.00 Empoli - Juve Stabia
ore 17.15 H. Verona - Carrareseore 19.30 Palermo - L.R. Vicenza
11ª GIORNATAVenerdì 6 novembre 2026ore 20.30 Ascoli - Palermo
Sabato 7 novembre 2026ore 15.00 Cesena - Catanzaro
ore 15.00 Juve Stabia - Arezzo
ore 15.00 Padova - Empoli
ore 15.00 Pisa - Südtirol
ore 17.15 Mantova - H. Verona
ore 19.30 Benevento - Avellino
Domenica 8 novembre 2026ore 15.00 V. Entella - Modena
ore 17.15 Carrarese - Sampdoria
ore 19.30 L.R. Vicenza - Cremonese
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