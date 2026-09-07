Il programma della Serie B dalla sesta alla undicesima giornata.

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VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

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La Lega B ha ufficializzato il programma delle gare dalla 6ª all’11ª giornata di Serie BKT 2026/27. Sei turni che vedranno il Palermo impegnato in tre trasferte e tre gare al Renzo Barbera, tra il 9 ottobre e l’8 novembre.

Il primo appuntamento per i rosanero sarà sabato 10 ottobre alle 15.00 sul campo dell’Empoli. Una settimana più tardi, sabato 17 ottobre alle 17.15, il Palermo farà visita al Mantova. Nella 8ª giornata spazio alla sfida interna contro la Carrarese, mentre nel turno successivo arriverà la trasferta di Pisa. La 10ª giornata vedrà i rosanero ospitare il L.R. Vicenza, prima della trasferta di Ascoli che chiuderà questo blocco di calendario, venerdì 6 novembre alle 20.30.

Palermo FC v Mantova 1911 - Coppa Italia

6ª GIORNATA

Venerdì 9 ottobre 2026ore 20.30 Avellino - Sampdoria

Sabato 10 ottobre 2026ore 15.00 Benevento - Cesenaore 15.00 Empoli - Palermoore 15.00 Südtirol - Ascoli
ore 15.00 V. Entella - Juve Stabia
ore 17.15 L.R. Vicenza - Pisa
ore 19.30 Arezzo - Cremonese

Domenica 11 ottobre 2026ore 15.00 Catanzaro - Mantova
ore 17.15 Padova - Carrarese
ore 19.30 Modena - H. Verona

7ª GIORNATA

Venerdì 16 ottobre 2026ore 20.30 H. Verona - Catanzaro

Sabato 17 ottobre 2026ore 15.00 Ascoli - Empoli
ore 15.00 Benevento - L.R. Vicenza
ore 15.00 Carrarese - Modena
ore 15.00 Padova - V. Entellaore 17.15 Mantova - Palermoore 19.30 Pisa - Cremonese

Domenica 18 ottobre 2026ore 15.00 Juve Stabia - Südtirol
ore 17.15 Cesena - Avellino
ore 19.30 Sampdoria - Arezzo

8ª GIORNATA

Venerdì 23 ottobre 2026ore 20.30 Empoli - L.R. Vicenza

Sabato 24 ottobre 2026ore 15.00 Avellino - Padova
ore 15.00 Cremonese - Juve Stabia
ore 15.00 Modena - Cesena
ore 15.00 Südtirol - Sampdoria
ore 15.00 V. Entella - Mantova
ore 17.15 Catanzaro - Ascoli
ore 19.30 Arezzo - Benevento

Domenica 25 ottobre 2026ore 15.00 Palermo - Carrareseore 17.15 H. Verona - Pisa

9ª GIORNATA

Martedì 27 ottobre 2026ore 19.00 Benevento - Catanzaro
ore 20.00 Ascoli - Sampdoria
ore 20.00 Cesena - Empoli
ore 20.00 L.R. Vicenza - Modena
ore 20.00 Mantova - Cremonese
ore 20.00 Padova - Südtirol
ore 20.00 V. Entella - Avellino

Mercoledì 28 ottobre 2026ore 19.00 Pisa - Palermoore 20.00 Carrarese - Arezzo
ore 20.00 Juve Stabia - H. Verona

10ª GIORNATA

Sabato 31 ottobre 2026ore 15.00 Cremonese - Benevento
ore 15.00 Modena - Mantova
ore 15.00 Südtirol - Cesena
ore 17.15 Catanzaro - Padova
ore 19.30 Sampdoria - V. Entella

Domenica 1° novembre 2026ore 15.00 Arezzo - Ascoli
ore 15.00 Avellino - Pisa
ore 15.00 Empoli - Juve Stabia
ore 17.15 H. Verona - Carrareseore 19.30 Palermo - L.R. Vicenza

11ª GIORNATA

Venerdì 6 novembre 2026ore 20.30 Ascoli - Palermo

Sabato 7 novembre 2026ore 15.00 Cesena - Catanzaro
ore 15.00 Juve Stabia - Arezzo
ore 15.00 Padova - Empoli
ore 15.00 Pisa - Südtirol
ore 17.15 Mantova - H. Verona
ore 19.30 Benevento - Avellino

Domenica 8 novembre 2026ore 15.00 V. Entella - Modena
ore 17.15 Carrarese - Sampdoria
ore 19.30 L.R. Vicenza - Cremonese

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