Bonucci non dimentica il Bari e festeggia l’aritmetica promozione: “Welcome Back!”

Il difensore della Juventus e della Nazionale italiana, Leonardo Bonucci, ha celebrato il ritorno in Serie B del Bari

Fallito il primo match point per la B, il Bari conquista l'aritmetica promozione battendo in trasferta il Latina nelle trentacinquesima giornata del Girone C di Serie C. A decidere, la rete di Antenucci al 23esimo, che ha regalato ai galletti la vittoria del torneo con ben tre turni di anticipo.