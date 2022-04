Bari, Pucino festeggia la B con una maglia sfottò: quelle parole di Baldini…

La squadra di Mignani batte il Latina e vince il girone C di Serie C con tre giornate d'anticipo, festeggiando la B con delle maglie sfottò

Il Bari torna in B e lo fa dopo quattro lunghe stagioni, grazie al successo maturato in casa del Latina nella trentacinquesima giornata di campionato. Per festeggiare il ritorno nel campionato cadetto, centrato con tre giornate d'anticipo, i galletti hanno preparato delle maglie-sfottò con le dichiarazioni di alcuni tecnici e dirigenti che credevano possibile la vittoria del torneo da parte di altre squadre.