Bari, Mignani: “Felicissimo per la promozione, questa piazza la merita. La svolta…”

Il Bari è matematicamente promosso in Serie B. Il tecnico dei biancorossi Mignani ha commentato così il successo stagionale

Dopo la sconfitta del Catanzaro, il Bari è diventato matematicamente la capolista del girone C di Serie C. A festeggiare la promozione in Serie B è intervenuto il tecnico dei biancorossi Michele Mignani ai microfoni di Radio Bari:

"Siamo strafelici. Nell'arco di un anno accumuli tante tensioni che oggi ci siamo tolti di dosso tutto. A livello personale è una gratificazione professionale, averlo fatto con una società, una piazza, una città, uno stadio come Bari, è meraviglioso. Mi auguro che questo sia solo un punto di partenza. Ritengo che abbiamo strameritato, il merito è dei giocatori, sono loro che vanno in campo. Ho sempre vissuto alla giornata, avevamo l'obbiettivo di vincere ma bisogna sempre crederci per trasmetterlo alla squadra. Svolta del campionato? Faccio una battuta: è arrivata alla prima giornata, rigore sbagliato dagli altri. Scherzi a parte, penso che negli scontri diretti abbiamo sempre dato il meglio di noi. Ho allenato tutti e tre i gironi della C, ma questo è il più difficile. A volte è stato difficile gestire 24 titolari. Questa squadra ha raggiunto l'obbiettivo senza rispondere a nessuna provocazione, abbiamo sempre risposto sul campo. I tifosi? Straordinari, se lo meritano. Li aspetto allo stadio".