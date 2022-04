Bari, Mallamo: “Piazza da A. Campionato non è finito, vogliamo continuare a vincere”

Le parole del centrocampista biancorosso, Alessandro Mallamo, dopo l'aritmetica promozione raggiunta dal Bari

Mediagol ⚽️

Fallito il primo match point per la B, il Bari conquista l'aritmetica promozione battendo in trasferta il Latina nelle trentacinquesima giornata del Girone C di Serie C. A decidere, la rete di Antenucci al 23esimo, che ha regalato ai galletti la vittoria del torneo con ben tre turni di anticipo. Tra i protagonisti della cavalcata del Bari, il centrocampista Alessandro Mallamo, intervenuto ai microfoni de "LacasadiC" per soffermarsi sull'impresa compiuta dal Bari.

“Parlare di restare a Bari ora non è facile, non so ancora niente. Di certo mi farebbe piacere perché è una piazza bella, importante, calorosa. Anche oggi siamo stati accolti con tanto entusiasmo. Siamo contenti di aver reso felice una città intera, tanti tifosi e tanti bambini. L’abbiamo visto tante volte la domenica: questa è una piazza importante, da Serie A“.

“Promozione? Sicuramente è stato emozionante, quando ero un bimbo sognavo sempre una foto con un giocatore. Dopo giornate del genere, poi, e con la festa promozione alle spalle, è sempre più bello. Noi dopo aver vinto il campionato continueremo a fare i professionisti e andare in campo per garantire spettacolo ai nostri tifosi e festeggiare insieme a loro. Una vittoria sarebbe il modo migliore. Siamo felicissimi per il traguardo che abbiamo raggiunto ma il nostro campionato non è ancora finito“. L’attaccante è in prestito con diritto di riscatto dal Parma.