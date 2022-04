Bari in Serie B, Brienza esulta: “Bravi e complimenti! Superato un girone d’inferno”

L'ex Palermo e Bari Franco Brienza ha esultato così su Instagram per la matematica promozione dei biancorossi in Serie B

Franco Brienza, ex fantasista del Palermo e del Bari tra le altre, ha commentato così sui social la promozione matematica dei biancorossi in Serie B. Il classe 1979 aveva chiuso la carriera da calciatore proprio al "San Nicola", militando tra le fila dei "galletti" dal 2016 al 2019, giocando anche in Serie D: